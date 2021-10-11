放棄「一手樓空置稅」就是欠缺勇氣

上星期六（10月9日），行政長官林鄭月娥出席電台節目，回應坊間批評「一手樓空置稅」方案「走數」。她解釋說社會討論後已經覺得「一手樓空置稅」不是「最核心的問題」，因為很多私人發展商在未建好樓宇前一早賣「樓花」，此外她又認同洋房等一些較「高檔」房屋種類需要「等價先賣」，「所以你設計一套法律是非常困難去做」，而當時立法會的討論亦沒有得出共識。



2018年6月，政府公布了六項房屋政策新措施，其中一項即為向空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。到2019年9月，為實行該措施的《2019年差餉（修訂）條例草案》刊憲，建議向空置一年的初持「貨尾」單位收取應課差餉租值的「額外差餉」，不過法案於首讀及開始二讀辯論後卻要拖至2020年5月才成立法案委員會，而且在兩次會議後法案委員會便決定終止工作，同年11月政府更加宣告撤回法案，導致「一手樓空置稅」要以流產告終。

空置一手樓宇有所增加

按照運輸及房屋局私人住宅一手市場供應統計，政策公布時香港已落成樓宇但仍未售出的「貨屋」單位數目約為9,000個，今年6月這類單位數目已經增至約12,000個。另外由於社會動亂及新冠疫情等事件影響，一手樓價在相關措施消息傳出後曾經有所下調，但根據香港中文大學數據科學與政策研究課程「中大樓價指數」顯示，2018年6月、2020年1月與2021年9月的一手樓價指數分別為169.9、144.8與169.6，也就是說一手樓價今天已經回復至當初水平。

一手住宅空置稅的推出，有可能影響發展商推盤速度。（資料圖片）

林鄭月娥在2021年7月立法會行政長官答問會上總結發言曾說「徹底地解決香港居民『住』的問題……需要的不是因時制宜的『招數』，而是持之以恆的供應土地決心」，以及「不會因經濟短期波動或物業價格升跌而動搖政策的勇氣」，而在剛發表的《施政報告》她亦特別重申這點，然而其後開列擬提交予下屆立法會的立法建議未見到「一手樓空置稅」相關法案，無疑令人質疑當局打算要完全「放生」一手樓市場。

立法困難無礙社會共識

更為諷刺的是，工聯會議員麥美娟在三個月前的答問大會兩次問及「一手樓空置稅」問題，林鄭月娥首先嘗試借口無關的「全球都正審視稅務問題」一事來推搪，但接着起碼還願意承認「並不是說以後不可以提出……我只是很現實地告訴你或者各位議員，未來餘下的任期有甚麼可以做，有甚麼要下一屆找人做」，可是她日前的言論明顯變得更加強硬否定「一手樓空置稅」，甚至可謂等同承認要保障特定物業價格與回避草擬法律難題。

林鄭月娥出席《施政報告》電視論壇。（廖雁雄攝）

退一步說，就算社會真的廣泛接受個別「高檔」房屋種類可以「等價先賣」，當局同樣有責任要解決處理為此設計法律時遇到的障礙，而非因為難以明定區分界線就用削足適履態度完全放棄。年初完善選舉制度本地立法工作能夠快速完成，便是治港者需要和有能力克服草擬法律難題的最佳佐證；更何妨「一手樓空置稅」本身的草案內容早已備好，增補相關條文不可能去到「非常困難」的程度。

至於《施政報告》出台後立刻有意見批評「一手樓空置稅」方案「走數」，本身就說明了社會至少也認為它縱非「最核心」亦至少是問題之一。就連先前立法會法案委員會的報告也指出，「委員普遍同意，囤積一手私人住宅單位的情況並不理想」，這點剛好便是委員唯一有「共識」的地方。如果治港者真有不怕樓市升跌的勇氣，「一手樓空置稅」有助解決本地房屋供應應該毫無質疑空間才對，而面對上述種種事實仍然選擇了拒絕為之，似乎只反映了他們沒有這種勇氣。