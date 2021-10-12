政府帶頭殺官校　小班教學無得諗？

教育局周一（11日）向立法會教育事務委員會提交文件闡述教育局近年對中小學派位的規劃及相關措施，同時提出了應對未來學生人口推算的長遠學位規劃方向。同時教育局亦首次於文件中指出，本港學齡人口下跌已經由「過渡性」轉變為「結構性」問題，更透露已與辦學團體商討，逐步停辦或重置長期有大量剩餘學位地區的學校，甚至連官校亦會納入考慮之列。



香港的生育數字自2016年的60,856一直下跌至2020年的43,031，由現時已知數據可見香港嬰兒出生數字已跌至20年的新低，因此教育局預期在本地出生率持續下跌以及移民潮，在「結構性」與「過渡性」問題的雙重夾撃下，2026年的小一人口及2032年的中一人口有可能會再大幅下跌。由於過往學生人口由2012/13學年起持續上升，相關派位政策與未來人口趨勢截然不同，局方有必要針對未來情況作出調整。

局方預視未來政策

文件中提及了不同有關未來有機會採用的政策，包括停辦或重置長期收生不足的學校、逐步停辦四所有時限小學、以重置及擴建取締興建新校舍、進一步推行小學小班教育及適時檢討政策等。

當中最具突破的操作莫過於局方主動表示官立學校亦會納入「殺校」名單之中，而且更是明確表示是為了向為其他辦學團體樹立榜樣。惟局方仍未有打算順勢時機於中學教育實施小班教學。

未有針對中學作出改善

教育局指小班教學是優化教學質量的教學策略，而非應對齡人口下降的方法，另外局方又指中學的每班人數不宜太少，否則會影響學校所提供的高中選修科目。

然而上述解釋卻反映局方推動小班教學消極的一面。從政策原意而言，小班教學的確不是應對中學收生不足的措施，但學校收生不足卻無疑是政府推動小班教學的合適時機，值得當局作出有彈性的調整。現時中一每班設定34人，另加兩個留班位，而「開班線」為至少取錄26人，以供開辦兩班中一，即每班下限為13人。但率先面對學童減少的小學，目前正以25名學生一班為標準小班班額，這或許值得政府參考作中學之用。

局方有先見之明預先配合數據，制定教育政策固然能夠保障社會，可以穩定渡過出生人口下降的難關，不過要完全解決問題必須要由根源入手。政府必須要努力將香港建設成為一個宜居城市，要讓社會大眾看見希望，對未來有願景。