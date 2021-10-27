美國、德國、法國、荷蘭、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、加拿大及新西蘭十國駐土耳其大使館上星期發表聯合聲明，要求安卡拉立即釋放社運領袖卡瓦拉（Osman Kavala），因而觸怒埃爾多安政府，十國大使列為「不受歡迎人物」，面臨被驅逐出境。



卡瓦拉向來反對埃爾多安政府，更被指與2016年政變有關，已經被還柙四年。歐洲人權法院在2019年曾經裁定，土耳其政府對卡瓦拉的拘留並沒有合理基礎，並以六票對一票要求當局釋放卡瓦拉。隨後，歐洲理事會部長理事會亦曾發表聲明，要求會員國之一的土耳其履行歐洲人權法院的裁決，惟安卡拉政府並未跟隨。

從此脈絡看，十國大使館上周的聯合聲明便不令人意外，亦可能預料不到會遇到總統埃爾多安的強硬回應。不同的是，土耳其始終是歐洲委員會的會員國及歐洲人權法院的締約國，後兩者的關注尚合情理，但聯署的十國大使館中，美國、加拿大及新西蘭更不是歐洲委員會的一份子，他們到底以什麼身份基礎來發言？

外交的外交措辭 兩皆歡喜的結局

事情本來足以引發外交危機，但美國大使館在周一（10月25日）率先在社交媒體上表示遵守《維也納外交公約》第41條的「不干涉他國內政」，多國大使館隨後亦作同樣表態，於是埃爾多安撤回驅逐令，並表示相信十國大使「將履行承諾，發言將更為謹慎」。

可堪玩味的是，十國大使館所指的「遵守」原則可以有兩個意思：十國一直也在遵守原則，即聯合聲明並沒有干涉土耳其內政；十國承諾遵守原則，即早前的聯合聲明可能有違此道。眾所周知，外交官的遣詞用字至為謹慎，字字斟酌，如此表述必然是刻意為之，留有詮釋餘地。而埃爾多安取其所需，以「履行承諾」的角度解讀十國大使館的發言，可謂作個順水推舟。

不論各方用意如何，客觀效果就是大家也有下台階：十國大使沒有撤回聯合聲明，但也不用被驅逐出境，至於土耳其政府既卡瓦拉，亦算是贏了面子。

歐洲委員會成員國之一的土耳其在2005年開始加入歐盟的談判，但因為價值分歧等原因至今未有結果。圖為2021年10月16日德國總理默克爾訪問土耳其伊斯坦布爾。（REUTERS/Murad Sezer）

普世的價值 各異的理解

一些人說，美國為首的西方國家在土耳其吃了一塹，再次說明「價值觀外交」的挫敗。可以說是，也可以說不是。說其是，在於西方國家的人權和法治觀的確與土耳其有所不同，直到目前為止，他們並沒有能力令埃爾多安政府跟隨其標準行事。但說其不是，在於「價值觀外交」有如偽命題，各國政府總不會赤裸裸地自言其外交政策不講道德、不談價值。問題從來也不是個別國家的外交政策是否說得冠冕堂皇，而是有沒有以強制的方式逼使別人接受其標準。

再者，「價值觀外交」其實不常見於歐美國家的官方說法，反而見於日本政府。《日經中文網》2016年一篇署名文章〈「價值觀外交」使日本「不戰自敗」〉指出，2006年時任外務大臣麻生太郎提出要向國際社會推展「價值外交」，同年安倍晉三在《走向美麗之國》表示希望日本、美國、澳洲和印度能將普世價值觀推廣至亞洲共有。該篇文章提出了一個看法尤其值得留意：價值觀相近的國家其實本來就比較步調一致，反而是面對價值觀不同的國家，正正更需要外交協調。

外交促進了解 時日收窄分歧

放眼當今國際，中國和美國對民主和自由的解讀各有不同，歐洲與俄羅斯和土耳其的價值觀不盡相同，還未算上歐美國家與阿拉伯世界的鴻溝。包容差異，並非要訴諸價值虛無主義，而是要承認即使是民主、自由、法治等普世價值，對其具體實踐也可以有不同理解，更涉及不同價值之間的排序及取捨，分歧自然出現。而國與國之間如何促進互相了解、收窄分歧、尋求共識，亦正是外交之本業。

根據路透社引述消息的報道，十國大使表示遵守《維也納外交公約》原則的同時，其實亦曾向土耳其官方打探哪種做法能得到埃爾多安的接受。從這角度看，土耳其與十國外使不只是化解了這次危機，或許亦折射出國際政治的價值衝突的可行之路。