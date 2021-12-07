杯葛奧運有違休戰精神

本星期一（12月6日），美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示拜登政府不會派遣任何外交或官方代表參與2022年冬季奧林匹克運動會及殘疾人奧林匹克運動會，並且聲稱原因是中國在新疆地區持續進行種族滅絕、反人類罪行與其他侵犯人權行為。除了美國以外，立陶宛、紐西蘭此前亦早已決定了今次一樣不派政府代表前往北京出席活動，英國、澳洲、日本等國據稱也在考慮要否作出相同安排。



北京冬奧、殘奧即將分別於明年2月及3月舉行，可是近日卻愈來愈多國家政府表示會進行杯葛。上星期四（12月2日）聯合國大會通過「體育促進發展與和平：通過體育和奧林匹克理想建立一個和平、更美好的世界」決議，內容之一是敦促會員國「各自和集體遵守奧林匹克休戰，特别是確保……運動員、官員和所有其他經認可人員安全通行、出入和參與」，然而美國、加拿大、英國、印度、日本、澳洲與土耳其等20國都未聯署支持。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一(6日)宣布，拜登政府不會派任何外交代表出席2022年北京冬奧。(AP)

奧運休戰精神源遠流長

「奧林匹克休戰」精神源於古希臘城邦收到神諭在舉辦奧林匹克運動會前後達致休戰協議，現代版的「休戰」則是始自1993年聯合國大會通過了首個相關決議，「促請各會員國……在每屆奧林匹克運動會開幕前七天起至閉幕後七天止遵守奧林匹克休戰」，結果成功令得南斯拉夫內戰於次年運動會進行期間暫時停戰，從此以後每隔幾年聯合國大會均有通過類似的「休戰」決議。

這種源遠流長的「奧林匹克休戰」傳統旨在鼓勵各國創建和平環境以減少衝突。，2000年成立的國際奧林匹克休戰中心更直言今日我們恢復「奧林匹克休戰」是要「帶來希望及對話的機會」，同年通過的《聯合國千年宣言》也重申「促請會員國從今以後個別及集體遵守奧林匹克休戰，並支持國際奧林匹克委員會努力通過體育和奥林匹克理想促進和平及人與人之间的相互諒解」。那麼嚴格來說，拒絕彼此對話，而且利用、諒解的杯葛行動宣示立場又如何促進奥林匹克背後的和平精神？恐怕也有違背後精神。

美國自身人權表現低劣

值得注意的是，上星期的最新一份「奧林匹克休戰」決議又指出了大會「確認奧林匹克休戰和聯合國支持的其他停止衝突倡議提供的人道主義機遇」、「確認可藉助體育以及奧林匹克運動會和殘疾人奧林匹克運動會促進人權，加強普遍尊重人權，從而推動充分實現人權」。假如，所以其他國家若以保障人權為由拒絕簽署，無疑屬於自相矛盾之舉，況且帶頭的美國自身在促進人權問題上成績也不見得有多好。

與此同時，決議還稱「殘疾人積極參加體育運動和殘疾人奧林匹克運動會有助於充分、平等地實現其人權，有助於尊重其固有尊嚴」，不過美國近年正是在殘疾人士權益這方面表現明顯退步。根據美國平等就業機會委員會企業數據和分析辦公室的統計，該會工作系統從2004年到2020年間每一財政年度接獲的案件總數已經由79,432宗減至67,448宗，但其中包含的殘疾歧視種類個案竟然反過來從15,376宗大增至24,324宗。

其實去年底聯合國大會通過前一份「奧林匹克」決議時，它的內容早已申明應該歡迎包括北京冬奧、殘奧在內等即將舉辦的運動會，並且「呼籲今後各屆奧運會的東道國和其他會員國酌情將體育運動納入預防衝突活動，並確保在奧運會期間有效執行休戰」。，當時出席的美國代表還刻意強調「加入了就今天擺在我们面前的決議草案的協商一致意見」，然而。觀乎美方近日作為，它非但跟實踐「奧林匹克」精神相距頗遠，甚至可能不無出爾反爾成份。