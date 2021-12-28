廿三年後始初煦　西九成功怎延續？

撰文：湯文詩
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旅遊發展局主辦的「香港繽紛冬日巡禮」，利用西九文化區藝術公園的大型戶外空間打造聖誕小鎮，當中高達20米、約六層樓高的聖誕樹吸引了大批市民到訪觀賞「打卡」及野餐，即使在疫情下亦無損聖誕氣氛。

活動得以順利舉行其中一個因素要歸功於充足的硬件配套，倘若香港失去了西九文化區所提供的大型公共空間，場地物色工作將對大型公眾活動構成一大障礙。增加場地供應只是西九文化區其中一種附帶提供的功能，其背後願景是要為香港創造文化地帶，促進本地藝術界互動、合作與發展，而這一願景就在戲曲中心與M+博物館陸續開幕後迎來了署曙光。

成績亮麗終於本年創出

早於1998年，時任特首董建華就提出要在香港創建一個文化區，希望將香港發展成為亞洲文化藝術中心，但計劃不但未有一帆風順。更要等到十年之後方於立法會通過成立法定機構──西九文化區管理局，開始修訂西九文化區的發展格局。及後在計劃進行期間要解決的問題亦層出不窮，整個西九文化區要面對的輿論壓力可謂與日俱增，硬件配套方面曾發生過建造工程延期及計劃超支；而軟件配套上，管理層人士變動不斷、M+館藏展品價錢及加設故宮博物館等亦多次引起社會爭議。

部份問題在M+博物館開幕後得到平反，尤其當開幕一個月已錄得25萬入場人次的佳績，不但有市民認為展覽作品豐富，更表示場地建築設計舒適，細節到位，總算為西九文化區的發展吐氣揚眉。而且近日亦迎來另一個好消息，西九文化區管理局回應報章查詢時指，隨着疫情緩和，戲曲中心主要表現藝術場地租用情況逐步回復正常，戲曲中心大劇院及茶館劇場的使用率均較今年第一季有所增長，分別由五成二增至八成，及五成八增至六成四。

持續發展成下一個考驗

西九文化區由概念受歡迎及成為市民消閒熱點，歷時23年的建設園區課題總算告一段落，現時成績亦算是對社會有一個交待。但局方未能止步於此，因要令整個計劃達致可持續發展仍有改進空間。

以戲曲中心為例，由於場內設計及音響設備先進，資源值得被善用而非投閒置散，有見現時場地使用率從未爆滿，可以考慮放寬對非戲曲演出的審批條件，讓更有藝術團體有多一個可演出場地作選擇。尤其當現時西九管理局以自負盈虧方式運作，此舉同時有望幫助增加局方收入，一舉多得。

其實重點就落在要讓西九文化區保持文化多樣，避免畫地自牢，正如局方的願景要促進本地藝術界互動、合作與發展，當M+已明言展覽會隨時推陳出新，自由空間與藝術公園會邀請不同音樂人到場表演，甚至舉辦音樂節。下一個要跟上時代腳步的就是戲曲中心，當文化區內各個單位都可以做到相輔相成的效果，方得令整個計劃可以持續發展。

美食車無奈煞車　源於政策定位不給力深化本地遊發展有助提升軟實力戲曲中心場租過高　推廣文化從何談起？
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