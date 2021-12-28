廿三年後始初煦　西九成功怎延續？

旅遊發展局主辦的「香港繽紛冬日巡禮」，利用西九文化區藝術公園的大型戶外空間打造聖誕小鎮，當中高達20米、約六層樓高的聖誕樹吸引了大批市民到訪觀賞「打卡」及野餐，即使在疫情下亦無損聖誕氣氛。



活動得以順利舉行其中一個因素要歸功於充足的硬件配套，倘若香港失去了西九文化區所提供的大型公共空間，場地物色工作將對大型公眾活動構成一大障礙。增加場地供應只是西九文化區其中一種附帶提供的功能，其背後願景是要為香港創造文化地帶，促進本地藝術界互動、合作與發展，而這一願景就在戲曲中心與M+博物館陸續開幕後迎來了署曙光。

成績亮麗終於本年創出

早於1998年，時任特首董建華就提出要在香港創建一個文化區，希望將香港發展成為亞洲文化藝術中心，但計劃不但未有一帆風順。更要等到十年之後方於立法會通過成立法定機構──西九文化區管理局，開始修訂西九文化區的發展格局。及後在計劃進行期間要解決的問題亦層出不窮，整個西九文化區要面對的輿論壓力可謂與日俱增，硬件配套方面曾發生過建造工程延期及計劃超支；而軟件配套上，管理層人士變動不斷、M+館藏展品價錢及加設故宮博物館等亦多次引起社會爭議。

部份問題在M+博物館開幕後得到平反，尤其當開幕一個月已錄得25萬入場人次的佳績，不但有市民認為展覽作品豐富，更表示場地建築設計舒適，細節到位，總算為西九文化區的發展吐氣揚眉。而且近日亦迎來另一個好消息，西九文化區管理局回應報章查詢時指，隨着疫情緩和，戲曲中心主要表現藝術場地租用情況逐步回復正常，戲曲中心大劇院及茶館劇場的使用率均較今年第一季有所增長，分別由五成二增至八成，及五成八增至六成四。

持續發展成下一個考驗

西九文化區由概念受歡迎及成為市民消閒熱點，歷時23年的建設園區課題總算告一段落，現時成績亦算是對社會有一個交待。但局方未能止步於此，因要令整個計劃達致可持續發展仍有改進空間。

以戲曲中心為例，由於場內設計及音響設備先進，資源值得被善用而非投閒置散，有見現時場地使用率從未爆滿，可以考慮放寬對非戲曲演出的審批條件，讓更有藝術團體有多一個可演出場地作選擇。尤其當現時西九管理局以自負盈虧方式運作，此舉同時有望幫助增加局方收入，一舉多得。

其實重點就落在要讓西九文化區保持文化多樣，避免畫地自牢，正如局方的願景要促進本地藝術界互動、合作與發展，當M+已明言展覽會隨時推陳出新，自由空間與藝術公園會邀請不同音樂人到場表演，甚至舉辦音樂節。下一個要跟上時代腳步的就是戲曲中心，當文化區內各個單位都可以做到相輔相成的效果，方得令整個計劃可以持續發展。