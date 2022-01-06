釋放樓奴需要有上進心的是政府

撰文：評論編輯室
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特首林鄭月娥在任內落實多項房屋政策改革，由提升未來公營房屋單位比例至七成，新居屋和綠置居價格與市價脫鈎，延長資助房屋自由市場禁售期，在賣地條款設最小單位面積等，此等措施彰顯政府更積極主導房屋市場。然而，她所領導的政府若然死守「置業主導」的房策理念，市民便無法擺脫「樓奴」命運，遑論安居樂業。

林鄭在日前接受報章專訪，談及公營房屋範疇的新想法。她認同早前有地產商社企倡議的置業供款新模式，先降低公營房屋按揭門檻，把部分首期延至入住後一段時間才一次過或分期償還。她認為此舉有助年輕買家「上車易、供樓易」，鼓勵他們努力賺錢「就能盡快擁有整個單位業權」，而非怕超過申請公屋的入息上限而「不敢加人工」。

另外，她亦提議，既然日後新公營房屋供應比例佔七成，政府可以撥出部分單位給月入七、八萬元的住戶購買公營房屋，包括港人首置盤。

新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，料可興建300伙。（資料圖片）

有藍圖卻欠落實方略

首期是無數打算置業的家庭的煩惱，除非參與按揭保險、二按或者尋求親友幫忙，他們難以獨力繳付首期。再者，當樓價持續攀升，他們要支付的首期就愈來愈高。政府若落實降低公營房屋按揭比例，住戶就毋須儲蓄和預留大筆首期，把資金用於進修或創業等用途，趁早開啟更多人生選擇。延後清繳首期亦可給家庭在事業穩定、收入增加後才增加還款額，減輕早期房屋負擔。至於容許中高收入階層購買公營房屋，亦可增加買家選擇，稍為減輕置業成本。

林鄭拋出了美麗的住屋藍圖，但究竟能否落實？政府在這兩年才找到足夠未來十年房屋需求的單位，而且還稱落成期「頭輕尾重」。運房局預測2022/23和2023/24年度的資助出售單位興建量合共只有5,100個，較本年度還要少，要到2024/25年度起才升至逾萬個單位，未來數年新建出租公屋的數量更剩下年均萬餘個，遠遠未能清除公屋輪候隊伍。

除非政府在未來三數年大幅提升公營房屋建屋量，否則單位仍是求過於供。在這限制下，政府即使調整了資助房屋按揭還款機制，受惠人數始終有限。另一方面，要納入中高收入階層市民居住公營房屋，政府首要進一步提升公營房屋比例，否則只會分薄中低收入住戶入住公營房屋的機會。

本屆政府的房屋政策是以置業為主導，清楚說明了置業階梯。（資料圖片）

政府須擺脫「置業主導」思維

現時房委會自負盈虧，靠出售居屋的收入來興建置助房屋和應付日常營運。若然資助房屋買家能延遲還清首期，相信對房委會短期財政構成壓力。就此，政府應適時支援公營房屋開支。而林鄭強調出租公屋是「鎖死」土地價值，政府和房委會應享受土地價值，正正鼓勵政府和民間視土地為投資工具，更貶低出租公屋的功用。

香港的土地價值透過政府的財政安排轉化為各項政府基建，但其價值亦在社會產生大量禍害，政府豈能忽視。現時地價樓價高昂，帶動租金上升，住屋面積亦要縮小以遷就樓價房租，市民不論租還是住也淪為「樓奴」。林鄭認為人為擁有業權而工作賺錢，要自力更生，無疑把方法和目的錯置，再次混淆了置業和安居。政府的政策目標應是以安居出發，市民安了居方可專注工作，發揮才能，貢獻家庭和社會。公營房屋不應以實現土地的經濟價值為目標，應與教育和公共醫療般視為必要支出，重視其社會價值。

林鄭的新想法或可一時減輕市民「上車」難處，但當公營房屋供應仍然短缺，加上她和問責班子抱持「置業主導」的思維，市民就無法從樓房鬆綁，終日為樓房奔波。需要激發上進心的不是市民，而是政府本身。

「私人居屋」想法可取　補地價細節宜清晰增建房屋也不能夠放棄主導權傳銀行研停納米樓按揭　樓市軟著陸必須思考
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