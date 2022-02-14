院舍爆疫危及長者　全面配套守護生命

第五波新冠疫情擴散，周一（14日）再有至少五間安老院錄得確診或快速測試陽性個案，至今已波及逾40間院舍。不少長者身體已經虛弱，萬一院舍爆疫，不論是撤離還是原地檢疫也折騰身心。上周一張新聞照片令人感觸，相中長者坐在輪椅抱着「孫仔」等待撤離院舍。為了讓他們安享晚年，政府及社會更要全力撲滅疫情。



該照片攝於本月7日晚，上環保良局郭羅桂珍護老院因為爆疫撤離院友，該老翁抱着嬰兒公仔等候上車往檢疫中心。他或已患上腦退化，視「孫仔」如精神寄託，生活依伴，隔離檢疫期間可安撫情緒。

院舍院友和員工密集，長者衞生意識較低，而且共用院內設施，病毒可瞬間傳播。再者，長者接種率仍然落後總體人口，未接種者缺乏疫苗保護，容易患上重症以至死亡。所以院舍出現確診個案時，便要考慮撤離院友和員工，減少院友集體感染的機會。

疫情肆虐期間，長者院舍採取封閉式管理，在疾病防控面對極大挑戰。(資料圖片)

撤離檢疫需護理人手與設施

然而，床位和照顧能力是撤離檢疫的難題。院舍大部分長者行動不便，甚至無法自理，靠員工貼身照顧。到了亞洲國際博覽館專給安老及殘疾院舍院友檢疫的場館後，館內加上院舍護士未必提供同等人手和時間照顧長者，單是料理長者大小二便和沐浴已是挑戰。即使前年中館內已加建沐浴間和置便椅，但到了今天設施隨時不敷應用。除了身體需要外，長者面對陌生環境未必適應，情緒支援同樣不可缺少。

面對檢疫床位日內爆滿，政府部門調整了亞博檢疫安排，若院舍只有員工確診，不屬緊密接觸的院友毋須檢疫，檢疫第七天檢測結果呈陰性的院友和員工可離開場館。此外，在防疫條件合適下，院友可原地隔離檢疫。此舉可說是折衷，是沒有辦法之中的辦法。

全港市民也為應對疫症疲於奔命，長者可謂感受最深。住在染疫院舍要撤離甚至離世，沒有染疫的也在思念家人。在社區居住的一群，則要冒寒冒雨花數小時排隊檢測和輸候樣本瓶。回看當初，若果有更多長者在去年疫情緩和時開始接種疫苗，鞏固群體免疫力，社會現在就不用如此擔憂長者安危。只是政府一開始的推動接種策略失誤，缺乏正面誘因之餘，大量長者及家人亦誤信打疫苗容易致死和嚴重後遺症，令他們的接種率落後年輕組群。計及首劑疫苗接種率，年滿80歲者不足四成，70至80歲組群亦只有66%左右，距離政府的九成目標還有一段路。

近日有安老及殘疾人士院舍爆疫。圖為深水埗「溫暖安老院」。（資料圖片）

護理員的工作風險不容忽視

至於照顧一眾長者的安老院舍員工，他們亦面對嚴峻的感染風險。溫暖護老院員工在院舍爆疫後的首六天也留在院舍，十人當中九人的快速測試呈陽性結果，期間毫無政府支援，到周日（13日）才獲送隔離中心。雖然衞生防護中心指員工可在家居隔離，但員工報住及留在院舍，相信不無原因。過往不時有報道指私院護理員的住處也是多人一室，環境不會比院舍好很多。但其實院方若然根本沒有安排住宿給這群內地輸入的護理員，就是違反標準僱傭合約。勞工處應該主動調查個案，除了檢視院方有否虛報住處外，還要檢視有否剝削薪酬福利等事宜，以至私營安老院舍外勞的處境。要確保體弱長者得善待，院舍照顧員亦要得善待。

疫情到了危急存亡之際，每一棵生命都是寶貴的，不應因為年紀大或有長期病患就被忽視。短期來說，特區政府要從速在現有場所增加和騰出檢疫宿位給密切接觸長者及體弱人士，並可令檢疫期更充裕，避免染疫。若中央政府出手援建設施，效果定必更明顯。同時間，政府要徵召更多護理人員候命，讓院友獲得基本照護。此外，政府和醫療界別要全速推進疫苗接種，鞏固社區保護屏障。