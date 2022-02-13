25年後終修院舍條例　質素提升指日可待？

政府日前向立法會提交文件，交代提升安老院和殘疾人士院舍質素的修例建議，​​計劃於今年內向立法會提交修訂條例草案，若獲通過將會分階段實施各項修訂。七項建議分別涵蓋不同範疇，包括：提升最低人手規定、提高住客最低人均樓面面積、加強對院舍營辦人的問責、引入院舍主管註冊制度、改善保健員註冊制度、優化處理藥物及使用約束措施和保障住客私隱的規定，及提高罰則。



過往時有發生院舍違反條例的案件，甚至有院舍爆出虐老醜聞後仍可如常經營，而社署多年來亦未曾撤銷過任何院舍牌照，最多只有一宗拒絕續牌個案，可見現時條件的阻嚇力不足。

自1996年起實施的《安老院條例》是要確保安老院舍的住客所獲得的服務，能達到令他們在體格、情緒和社交方面均有裨益的可接納標準，惟及後一直未曾作出過修改，未能與時並進。政府現時打算作出行動，以修例回應社會訴求，對相院舍事務作出更嚴格的監管，值得社會支持，長遠對安老行業發展亦有正面作用。

劍橋護老院涉虐老事件，喚起公眾關注安老院的質素。（資料圖片）

尤其文件中明確提到要提高安老院和殘疾人士院舍的住客最低人均樓面面積，高度照顧院舍要由6.5平方米增至9.5平方米；中度和低度照顧院舍亦要提升至人均8平方米，必然會對院舍經營造成更大的經營成本。而政府亦敢於作出是次決定，反映出政府將院舍使用者的福祉作為施政的核心。

行業困境需要政府再下苦工

考慮到現時疫情嚴峻，而安老院舍長者只有三成多人口接種了疫苗，可能會令希望入行的職工礙於人身安全考量而卻步，然而建議中亦提到了針對人手的優化措施，包括增加護士及護理員的當值時間，及增設院舍主管註冊制度，則更會令現有的行業人手短缺問題再度惡化，所以政府有必要思考應對的方法。

當務之急是政府必需盡快推高安老院舍的疫苗接種率，一方面保障社會安全，同時有助盡可能減低會影響新人入行的負面因素。長遠而言，針對政策的推行是分階段進行這一點，對於影響人手的政策執行可以稍作廷後，讓業界先做好準備；同時更要審視及革新一筆過撥款制度，將薪酬架構和人員編制的保障計劃做得更好，以吸引更多人員加入行業之中。

缺乏社交、感到寂寞是不少「老友記」面對的問題。他們需要的不止是「瓦遮頭」，更有情感上的交流與支援。（龔慧攝）

單純以修例方式加強對現有安老院舍的限制可以提供的作用有限，因為院舍能夠提供的作用只能夠滿足一部份安老服務需求，必須通過配合更多不同的措施方能應對人口老化所帶來的挑戰，例如將居家安老服務做得更好便是政府需要更大努力的課題。