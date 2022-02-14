香港不能夠與「與病毒共亡」

撰文：評論編輯室
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第五波疫情惡化，確診數字屢創新高，而圍繞抗疫路線的討論也愈發熱烈。立法會前主席曾鈺成近日指出，當下的政策討論流於政治化，認為香港長期維持動態清零政策方向經濟代價太高，又認為不應視「共存」為放棄或「躺平」，「共存」的目的是有序地使病毒成為風土病。曾鈺成亦質疑長期在維持清零的「淨土」的話，民眾免疫力會不及廣泛感染地區的人。

香港與內地的情況誠然不同，無法完全照搬內地的一套。而當下一些防疫政策的討論的確過度政治化，以及對「共存」這個概念有誤解。然而，他所代表的「與病毒共存論」卻有值得商榷之處，只要我們理性地分析香港的獨特情況，便知道現在不是時候講「與病毒共存」。

民建聯創黨主席曾鈺成。（盧翊銘攝／資料圖片）

與病毒共存亦有經濟代價

支持「共存論」的主要理由是經濟代價很大。香港作為國際金融中心，與國際其他地區的交流非常重要。過去兩年很多外資企業不滿香港的嚴格關防，一些甚至威脅要撤出香港。不過，劍開雙刃，滿足外資的另一面是斷絕了與內地通關的可能性。只要內地一天仍堅持清零政策，就不可能接受與「與病毒共存」的香港通關。外資還是內地對香港經濟比較重要，這筆帳無法簡單算出，但肯定的是選擇共存的經濟代價未必比清零要低。

很多人也許已對抗疫感疲勞，不知道到底要抗疫到什麼時候，於是支持「共存」。人類誠然無法消滅新冠，將來某個時點將要與其「共存」。即使連內地的官方專家也不認為可以永遠清零。但最終要共存並不等於現在要共存。共存的前題是病毒不會對人構成重要的生命威脅，要不然就是「共亡」而非「共存」了。

Omicron變種的威脅雖然比Delta變種低，但卻遠未到風土病的程度。香港單是第五波疫情已有多名長者染疫死亡，近日一名4歲小童更加急性不治並且對新冠檢測呈陽性。

根據統計，美國過去一周的平均每日死亡數為2400人左右，而且美國近三個月死於Omicron變種的人數亦已超去年秋季死於Delta的人數。美國與香港的疫苗接種率相似，如果以美國的死亡比例放於香港，即香港高峰每日將至少有53人死亡。這麼危險的病毒又怎能稱為「流感」或「風土病」？社會豈能置人命於不顧？

疫情嚴峻，有多座大樓要圍封。（羅君豪攝)

未有前題「共存」

曾鈺成說與病毒共存不等於什麼也不做「躺平」，可以時收時放，達至最終的全民免疫。如果在幾個月前疫情平伏之時，也許這麼說還有點道理，但當下疫情已經全面爆發，醫療人手及資源嚴重欠缺，大量市民確診後沒人理會，只能留在家中自救。政府表示估計有數千名病人正在等待入院，更有兩名長者未及送院，過世後才發現初步確診，可見現在根本沒有任何空間放寬防疫限制。

再者，第五波的爆發本身就來自於機場一個小小的漏洞，但傳播起來卻如此之快，這也反映「共存論」所說的時收時放極難拿捏，有時放大力一點便足以後果嚴重。

近日政府雖然多管齊下「谷針」，但香港完成接種疫苗的人數還只有74.1%，比起一早選擇與病毒共存的新加坡接近九成的接種率還有差距。現在說「與病毒共存」有何可取，倒不如盡快鼓勵接種疫苗，以挽救無法應付當下疫情的醫療系統。

疫情到了關鍵時刻　政策制定須有章法用數據和理性看待疫苗接種錯過防疫窗口期　施政不能欠遠見政府應該動用一切資源抗疫香港政府不可以對疫情投降
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