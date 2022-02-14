香港不能夠與「與病毒共亡」

第五波疫情惡化，確診數字屢創新高，而圍繞抗疫路線的討論也愈發熱烈。立法會前主席曾鈺成近日指出，當下的政策討論流於政治化，認為香港長期維持動態清零政策方向經濟代價太高，又認為不應視「共存」為放棄或「躺平」，「共存」的目的是有序地使病毒成為風土病。曾鈺成亦質疑長期在維持清零的「淨土」的話，民眾免疫力會不及廣泛感染地區的人。



香港與內地的情況誠然不同，無法完全照搬內地的一套。而當下一些防疫政策的討論的確過度政治化，以及對「共存」這個概念有誤解。然而，他所代表的「與病毒共存論」卻有值得商榷之處，只要我們理性地分析香港的獨特情況，便知道現在不是時候講「與病毒共存」。

民建聯創黨主席曾鈺成。（盧翊銘攝／資料圖片）

與病毒共存亦有經濟代價

支持「共存論」的主要理由是經濟代價很大。香港作為國際金融中心，與國際其他地區的交流非常重要。過去兩年很多外資企業不滿香港的嚴格關防，一些甚至威脅要撤出香港。不過，劍開雙刃，滿足外資的另一面是斷絕了與內地通關的可能性。只要內地一天仍堅持清零政策，就不可能接受與「與病毒共存」的香港通關。外資還是內地對香港經濟比較重要，這筆帳無法簡單算出，但肯定的是選擇共存的經濟代價未必比清零要低。

很多人也許已對抗疫感疲勞，不知道到底要抗疫到什麼時候，於是支持「共存」。人類誠然無法消滅新冠，將來某個時點將要與其「共存」。即使連內地的官方專家也不認為可以永遠清零。但最終要共存並不等於現在要共存。共存的前題是病毒不會對人構成重要的生命威脅，要不然就是「共亡」而非「共存」了。

Omicron變種的威脅雖然比Delta變種低，但卻遠未到風土病的程度。香港單是第五波疫情已有多名長者染疫死亡，近日一名4歲小童更加急性不治並且對新冠檢測呈陽性。

根據統計，美國過去一周的平均每日死亡數為2400人左右，而且美國近三個月死於Omicron變種的人數亦已超去年秋季死於Delta的人數。美國與香港的疫苗接種率相似，如果以美國的死亡比例放於香港，即香港高峰每日將至少有53人死亡。這麼危險的病毒又怎能稱為「流感」或「風土病」？社會豈能置人命於不顧？

疫情嚴峻，有多座大樓要圍封。（羅君豪攝)

未有前題「共存」

曾鈺成說與病毒共存不等於什麼也不做「躺平」，可以時收時放，達至最終的全民免疫。如果在幾個月前疫情平伏之時，也許這麼說還有點道理，但當下疫情已經全面爆發，醫療人手及資源嚴重欠缺，大量市民確診後沒人理會，只能留在家中自救。政府表示估計有數千名病人正在等待入院，更有兩名長者未及送院，過世後才發現初步確診，可見現在根本沒有任何空間放寬防疫限制。

再者，第五波的爆發本身就來自於機場一個小小的漏洞，但傳播起來卻如此之快，這也反映「共存論」所說的時收時放極難拿捏，有時放大力一點便足以後果嚴重。

近日政府雖然多管齊下「谷針」，但香港完成接種疫苗的人數還只有74.1%，比起一早選擇與病毒共存的新加坡接近九成的接種率還有差距。現在說「與病毒共存」有何可取，倒不如盡快鼓勵接種疫苗，以挽救無法應付當下疫情的醫療系統。