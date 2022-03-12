「今年是本屆政府的最後一年，亦是我擔任總理的最後一年」，國務院總理李克強周五（10日）十三屆全國人大五次會議閉幕會時說。



九年前，李克強在十二屆全國人大一次會議提到要解決三個問題：居安思危，保持經濟持續增長；提高城鄉居民特別是低收入者的收入，持續地擴大中等收入群體；使人人享有平等的機會，維護公平競爭。在告別作中，他提到中國經濟總量已由十年前的50多萬億增至110多萬億人民幣，2020年疫情嚴重衝擊的時候，仍然實現了1100萬人以上的新增城鎮就業，在提到改善民生的時候，還主動不點名提到徐州八孩母親事件，指出「對漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊」。

發展、民生、公正

但與其說發展、民生、公正始終是李克強的關注所在，倒不如說它們本來就是政府存在的責任。可惜的是，不是所有為官者也以此為己任。香港曾經有官員說「很難期望沒有貧富的差距」，但重要的不是沒有差距，而是收窄差距，不至貧富懸殊。當內地以「橄欖型」分配結構為宗旨之時，香港又有否以增加收入、分配稅收和提供社會保障等方法壯大中等收入群體？

李克強以前曾經指出中國尚有六億人每收入只有1,000元人民幣，讚賞「地攤經濟」能製造就業機會，今次李克強也提到農民無力供孩子上大學高中的事例。姑勿論政策如何，也提醒了不少人經濟不應是遙不可及的數據和理論，而是普羅大眾切實能感受到、生活受影響的。上個月的《財政預算案》一如以往地提及了很多政策、撥款、數字，但市民能感受到、生活受惠的，能否不只是消費券？

香港近年經歷的挑戰不少，由政治衝突到新冠疫症，但挑戰本來就是常態。李克強任內不也面對中美貿易戰、新冠疫情爆發等困難嗎？李克強工作表現的評價，或許要多一點時間才能說得準，但一些管治理念、平實的作風，還是值得為政者參考借鏡。

每屆政府、每個政治人物也有卸任之時，他們的表現如何，人民便是評卷人。香港的一屆政府也將卸任，特首選舉在兩個月後舉行，我們的政治人物又抱着怎樣的理念、怎樣的目光來看待治港的責任？