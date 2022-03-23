辦事處再續五年　九龍東起動了嗎？

立法會發展事務委員會在本周二（3月22日）的會議，討論了政府就延續發展局轄下「起動九龍東」辦事處運作至2027年3月的建議。發展局提交給立法會的文件指出，為了實現將九龍東轉型為另一個核心商業區的措施，「辦事處的運作不能驟然停止……建議進一步延續辦事處的運作，為期五年，以進一步推動九龍東的轉型」。



「起動九龍東」項目由前任行政長官曾蔭權於2011-12年度《施政報告》提出，當時他說要讓新的啟德發展區、觀塘和九龍灣「蛻變成為優越的商業區」，具體做法包括加強區內連繫、制訂城市設計概念和綠化環境與倡議多元化發展等。為此成立的相關專責辦事處已經運作超過十年，原定持續日期則到今個月底為止。

「起動九龍東」計劃成功把九龍東舊工業區及啟德機場舊址，逐步建設為香港第二個核心商業區，區內商業總樓面面積從2012年約170萬平方米，增加七成至現時290萬平方米，連同正在興建或已取得有關許可的項目，面積會達至約390萬平方米。（發展局圖片）

毋忘發展為民初衷

儘管近年「起動九龍東」的一些成績確實值得肯定，但其推進過程並不是全無爭議。譬如有議員便關注該區近年發展導致商鋪及工業大廈的租金飆升，扼殺現有藝術工作者、傳統手工業者及其他小商戶的生存空間。加上政府後來相繼推出新一輪活化工廈計劃以及工廈重建「標準金額」補地價先導計劃，更令愈來愈多這類人士受重建影響而被迫遷往別處。

與此同時，交通配套問題也是「起動九龍東」的一大缺陷。前年政府宣布放棄九龍東環保連接系統的單軌鐵路計劃，取而代之的「多元組合」連接系統至今仍不見很大進展。然而在立法會的討論過程裏，發展局代表一邊大談「起動九龍東」辦事處統籌跨局及跨部門工作，另一邊卻有意無意將前述問題歸咎於運輸及房屋局。

無論任何發展項目計劃，它的目標必然都是為了便利民眾。假若官員單純看到自己所設計的理想願景，忘記了實際生活在該處的人，那無疑是本末倒置。「起動九龍東」的推進過程現在看來，正是或多或少犧牲了部分當地居民、持份者的利益，希望日後辦事處若延續運作的話，能夠採取更積極的措施照顧這群人的需要。

一再延續無異拖延

還有一點需要注意的是，這次其實並非「起動九龍東」辦事處首次申請延續運作。該辦事處最先在2012年7月設立之時，專員及副專員兩個職位都是為期一年，但在同年年底當局旋即向立法會建議延長它們至2017年6月，去到2016年11月又進一步建議再推後至2022年3月，當時官員提出的理由與今次文件基本大同小異。

社會固然可以理解「起動」一個新發展區需要花費相當的時間及功夫，而上次辦事處續期運作背後也有「起動九龍東」措施延展至新蒲崗地區的考慮。但若專責部門一而再、再而三獲准停留在「起動」的階段，恐怕會讓主事官員產生一種錯覺，誤以為他們負責的發展事務緊急程度不高，甚至不自覺地把手上的任務放慢處理。

整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個。（資料圖片）

政府去年底發表「北部都會區」發展策略，報告明言將參考「起動九龍東」經驗，採取「政府主導、社區營造」的思維及操作模式，又表示會設立另一個高層次的政府專責機構來統領其事。那麼它亦應該同時吸收「起動九龍東」的前車之鑑，制訂嚴格的落實日期目標與相關績效指標，防止重蹈覆轍出現工作表現與進度不如理想的情況。