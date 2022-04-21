01多聲道｜藉東鐵過海段通車契機　港鐵應修正昂貴車資

東鐵綫過海段預計於本年中通車，屆時東鐵綫乘客可直接由新界東部及九龍中，一程直達過海到港島區。然而，東鐵綫紅磡站及旺角東站前往港島區車站車費，卻比由鄰近車站（如佐敦站、尖沙咀站及旺角站等）前往同一車站車資昂貴；甚至出現由港島東區往紅磡的車費，比起前往更為遙遠的荃灣還要貴的謬象。



其實港鐵與政府於公佈東鐵綫過海段車費表前，並非毫無空間同時修正連接現有車站且途經新路段的車程車資。若能藉東鐵過海時機，修正紅磡及旺角東站異常昂貴過海車資，可讓整體車費結構更趨一致，更能避免日後需花更長時間方能大致修正「短貴長平」的問題。



來稿作者：紀俊安



乘車距離與車資不成比例 對乘客不公

前地鐵乃至合併後的港鐵為地理上毗鄰現有車站的新車站訂價時，大多參照現有車站的車費表，以避免出現同區車程不同價的情況：例如東涌綫奧運站的車費表與荃灣綫旺角站相若、屯馬綫柯士甸站的車費表與東涌綫九龍站相若。東鐵綫旺角東站縱使鄰近荃灣綫旺角站，兩站收費卻截然不同。就過海車程而言，除來往旺角東站及港島綫西營盤至銅鑼灣站外，前往其餘港島區車站的車費均比旺角站昂貴近一成。最誇張的情況為：由旺角站及旺角東站出發，分別前往黃竹坑站，旺角站出發的車費僅為12.5元，旺角東站出發卻要15.2元，兩者相差逾兩成。

另一個更常討論的車費謬象，則為由海怡半島站、太古站至柴灣站前往紅磡站，竟比前往更遠的荃灣站還要貴。2016年底，港鐵公佈南港島綫車費的記者會時已被問到此謬象，惟時任港鐵商務總監楊美珍表示：此類車程因牽涉「轉線」，不一定會按車程距離收費，有機會出現「短貴長平」的情況。及後港鐵於2018年、2019年及2021年三次票價調整時，未有對上述乘車距離與車資不成比例的情況作任何特別處理。昔日東鐵綫止於九龍時，上述不規則車費情況尚且能用「市場因素」或「牽涉轉線」等原因矇混過關；但當東鐵綫於本年中延伸過海後，這些情況便馬上在乘客面前「現形」。

紅磡及旺角東站過海收費奇貴的因由

地鐵自1980年啟用過海段後，便一直以三個車費等級釐訂來往港島及九龍區的過海車資並沿用至今，按現時車費水平（未計目前的3.8%車費回贈）分別為10.1元、12.5元及14.9元。後期通車的路線及車站，包括東涌綫（香港至青衣站）、將軍澳綫、南港島綫，乃至九龍南綫柯士甸站，以及屯馬綫土瓜灣、宋皇臺及啟德站，均以此方式計費。

唯獨紅磡及旺角東站來往港島區車站之收費，並非按上述原則計費，而是建基於兩鐵合併時制訂的「合併車程車費」。「合併車程車費」的計算方法為：先以合併前兩鐵車程收費最便宜（而非路線最直接）的組合，將牽涉的「九鐵車程」與「地鐵車程」車費相加後，再減去合併時承諾下調的指定金額及「再入閘費」。用這種不合時宜的方式釐訂車費，自然得出偏離三個過海車費等級以外的不規則價格。

問題較屯馬綫易處理 及早修正可免後患

去年我們曾點出屯馬綫車費問題，終讓港鐵再拋出「漣漪效應」一說：倘若更改個別車程或車站車費（如來往鑽石山站及何文田站），有機會影響本身按車費規則定的其他車程（如來往鑽石山站及油麻地站），使其他綫路出現車費不規則情況。但對上述東鐵綫紅磡及旺角東站過海車費不合理地昂貴的情況，則因九龍區其餘車站的過海車費只有三個車費等級，根本不會出現上述「漣漪效應」，反會讓票價水平趨向一致。

過去港鐵為新鐵路綫釐訂車費時，只會為新建車站訂立新收費，而不會調整現有車站的車費表。但這並不代表新鐵路通車時，完全沒有空間調整現有車站的收費。根據港鐵與政府簽訂的《營運協議》，僅表示「若新線段的票價與合併後的公司當時的車費表一致，合併後的公司須在落實新線段的票價前的一段合理時間內向交諮會及立法會交通事務委員會作出匯報」。「新線段」固然包含新落成車站，同時亦應包括能夠運用到新線段的現有車站車程。例如旺角東站在東鐵綫延伸過海後能夠直達港島區，旺角東站與任一港島區車站的車程亦應同樣視為「新線段」一部分，從而得到重新訂價的空間。而2021年7月21日立法會大會有關港鐵車費的口頭質詢，運輸及房屋局局長陳帆在主體答覆中提到「會以不改變現有路線的車費為大前提」。換句話說，「可以改變現有路線車費」其實並非完全不可能。

如政府及港鐵能如此理解《營運協議》對「新線段」的定義，並讓紅磡及旺角東站過海車費下調至與毗鄰車站（即尖沙咀站及旺角站）相同的水平，可避免日後需再透過「票價調整機制」釐定個別車程票價操作逐年修正不規則車費情況。對港鐵及政府而言，此舉能夠減少繁複操作；對乘客而言，這種調整方法更能獲車資上公平對待，實屬多贏局面。

政府及港鐵將在本年檢討票價調整機制，在檢討計算票價調整幅度方程式等議題的同時，亦應同時處理兩鐵合併十多年來未有認真理順的車費結構，並探討一套能夠劃一、公開、透明的計費準則，以避免不規則車費問題重複發生。

作者紀俊安是Facebook專頁「火車未到站」負責人、港鐵票價結構關注組成員。標題為編輯所擬，原題為「港鐵應藉東鐵過海段通車契機 修正紅磡及旺角東站異常昂貴過海車資」。



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