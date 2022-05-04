全球經濟陷滯脹　小心經濟硬著陸

撰文：倪文迪
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各大主要經濟體鄗日陸續公布第一季的經濟數據，反映全球經濟已經漸漸步入滯脹環境，原因是高通脹以及經濟增長放緩，甚至出現經濟倒退。

全球通脹升溫已成為趨勢，在二十國集團之中，只有中國、印尼、沙特及日本四國的通脹水平未達至4%以上，即使在這些通脹水平較低的國家當中，也漸漸出現通脹升溫的壓力。經濟增速放慢亦是普遍現象，美國及歐盟第一季GDP按季分別出現1.4%衰退及0.2%增長，顯示先進地區的經濟面臨巨大壓力。即使是亞洲地區增速比較高，但很多國家同時都受到高通脹的影響。在二十國集團之中，GDP按年增長速度快於通脹按年增長速度的只有中國、印尼及沙特阿拉伯三國而已。

全球緊縮經濟勢「硬著陸」

由於供應鏈持續受阻，加上俄羅斯入侵烏克蘭的戰事推高了全球能源價格，早在這些數據公布之前，很多人已預期今季經濟數據並不理想。而且，第一季出現的各種經濟問題都非短期可解決的問題，將持續困擾全球經濟。以俄烏戰爭為例，戰事本身已持續兩個月以上，而且未見平息的跡象。即使戰事能在短期內終期，但俄羅斯在經濟上已全面與西方破裂，西方也難言會很快取消對俄的各種經濟制裁，因此石油及天然氣所引發的通脹問題，以及對其他供應鏈的阻礙在年內也難以解決。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，若供應鏈中斷的情況持續，可能會重現1970年代的滯脹環境。（路透社）

此外，中國受困於疫情復發的問題亦難以在短期之內解決。Omicron的傳播能力遠比以往的變種要高，而內地不欲任由病毒傳播而繼續堅持採取「動態清零」的防疫政策。防疫環境在短期內不似會有太大改變，因此可以預期今年內地一些城市仍可能斷斷續續需要地區性地封鎖，情非得已下對經濟復甦及供應鏈都會有負面影響。

另一方面，先進經濟體為了壓抑高通脹都矢言要收緊貨幣政策。過去數月美國聯儲局不斷釋放即將大幅度加息和縮表的訊號，歐洲央行雖然尚未加息，但仍預期今年稍晚將可能加息。先進經濟體之中只有日本堅持維持負利率政策不考慮加息。先進經濟體急急緊縮貨幣政策，對全球經濟也勢必帶來衝突，再加上通脹很可能持續高企，今年全球經濟很可能會「硬著陸」。

經濟緊縮很可能不似預期

全球經濟硬著陸的風險一邊增加，但也許不全然是壞事。西方央行雖然此刻矢言以加息等方法應對高通脹，不過一旦經濟下行明顯的話，很可能會快速地調整方向，甚至倒轉頭重新推行貨幣寬鬆政策。

就以2018年為例，在10月之前美國聯儲局以美國經濟良好為由，因此認為即使當時中美之間尚在貿易戰，仍應該加息。不過從10月開始，美股經歷了數年未見的暴跌一直至12月底，加上經濟數據快速轉差失業率有走高的傾向，美聯儲不單中止加息，甚至還要在2019年三次減息刺激經濟。

回顧整個二十年聯儲局調息紀錄，就會發現加息是慎重又慎重。

而且，從歷史數據而言，美國每次息率周期中，息率頂峰都要比上一次要低。例如2018年的頂峰為2.5%，而2008年金融海嘯前的頂峰為5%，2001年則高逾6%。背後的道理很簡單，因為美國政府的債務愈滾愈大，再加上每次貨幣寬鬆後都無法有效收回增發的貨幣，因此加息的代價其實愈來愈重，一旦息率太高，美國政府不得不付出更多利息，大大增加舉債增加現金的難度。現時聯儲局的官員預測中性利率為2.5%，這其實已是2018年的峰值。但今時美國國債比起2018年有增無減，聯儲局的資產表也增加了近七成以上，要重回2.5%其實是困難重重。

本周一（3日），政府統計處公布本地第一季GDP預估下跌4%，主要由於經濟因疫情而封鎖所致。而本地通脹近幾個月都維持在1.5%至2.4%相對較低水平，只要能控制好疫情，香港對於加息可能帶來的經濟衰退其實亦無需過度恐慌。相對而言，假如美國及西方國家真的快速再陷入衰退而重啟貨幣寬鬆，則很可能會再打擊到美元的信用，即使未有貨幣足以取代美元，但其價值也定會產生動搖。屆時香港也應該重新再思考是否繼續維持港元與美元的聯繫匯率。

美國貨幣緊縮在即　香港要有投資價值聯儲局政策愈發受政治因素影響保人命後也保經濟　政府須為復常訂目標
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