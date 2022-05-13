01多聲道｜「借」公務員優勢是開啟新篇章助力

香港公務員向以效率昭著、誠實廉潔、堅守法制、工作勤快、不偏不倚、竭盡所能，在香港和海外都享有良好聲譽與信譽，是港府政策的執行者、推動者。



5月8日，第五屆香港特別行政區行政長官選舉在「一人模式」下順利舉行。唯一候選人的前政務司長李家超在共有1428人投票中，獲得1416張支持票，支持率高達99.2%當選下一任香港特首。



來稿作者：陳文坪



李家超當選後在記者會上強調，除了組建新班子外，上任後會優先處理房屋問題。他也重申，政制改革並非其工作的優先專案，但《基本法》第23條立法就一定做，他會與政策局及法律專家研究實際內容，適時推進。

首要急務是立竿見影

其實，無論是房屋問題或第23條立法，都不是新一屆政府的首要急務。前者是一個須長期規劃、謀劃的，並且還須時間建造的，非短期就能馬上解決的問題；而後者並非新政府一上台就須馬上推動的工作。比23條立法有更迫切性的要務等著特首、港府去推動與進行。

「土地房屋提速提效提量、強化政府治理能力、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年」是李家超在4月29日所公佈的四大競選綱領。在這四大政綱中，為土地房屋供應提速提效提量，對港府、港人來說都是一件好事，但短期內是無法達到的目標。需要中長期的計畫及有序展開建造。

至於如何提速提效提量的「三提」，他沒有詳細說明如何去達到此目標。換言之，這只是大綱，沒有所謂的量化可參考。如可用數字說明，讓港人可以更清晰港府未來的施政。也可檢驗政綱是否可實現，會是更符合港人的訴求。不過，在「未有配套的公屋項目上，容許居民選擇是否提早入夥」，是不適宜，也不切實際的。這將影響整體建設速度，也讓外人、港人造成不同觀感，甚至造成「欲速則不達」的現象。

社會怨氣尤在 推政策要謹慎

在港府體制裡，保安局長出身的李家超應比誰更清楚，2019年修例風波所引發的社會動盪的「內在因素」，加之《國安法》、《新選舉法》等短時間內在港施行，多事件所累積一起，加深了社會裂縫不斷擴大，失職今時沒有很好的修補；許多怨氣還「彌漫」在一些港人心中，而難以消除。

李家超雖獲得有投票權的1428位選委近乎100% 投票支持，但不意味著他同樣獲得全體港人的支持。他從保安局長擢升為政務司長才九個月，談不上有驕人的政績獲得港人的青睞。更多的是其在保安局長任內剛強的態勢形象，反而是深入民心。

因此，李家超上任後，在自身還沒取得良好的執政成績，以及獲得大部分港人支持前，就冒然推動第23條立法作為港府的首要任務，其風險是須「賠上」自身的政治前途，以及港府的管治威信。不得不慎之，是不能重蹈覆轍的。

以效率與通關贏取民意

李家超當選特首後，不到二個月就得上任。組閣成了特首的先決條件。沒有政黨奧援的特首，在組閣方面，只能借助建制派政黨的支持。但各建制派也有自己的議程，不像民主社會自身的政黨可以上下協力。而香港選委中，許多都有團體、政黨背景，如何平衡或用人，說特首沒有難處是不可能的。可見，要在短時間內提高港府的執政能力，讓港人看到自身的領導魄力，李家超必須從四大政綱中「強化政府治理能力」著手，這也是四大政綱中一大領域相對容易彰顯執政的成績。

李家超出身於公務員，深知香港公務員制度早已建立起來。其公共行政效率也是有目共睹的。只要在各部門用人得當，港府釋出「寬鬆」的工作環境，調動公務員積極性來促進施政的有力度是可預見的。只要公務員在執行政策上發揮效率，港府的治理能力在短時間內是能讓港人有感的。特別是在防疫方面，推動早日與國際社會連通，這是許多港人與企業界所期盼的；積極推進與大陸通關，這也是部分港人、中央所樂意的。兩者缺一不可。這就可以體現特首與港府的治理能力。

綜上所述，特首必須提振香港公務員士氣，加強與市民的溝通，為港人提供效率和成效兼備的服務，讓施政更加順暢，讓民意來「壓住」一些小集團的利益，以減少對施政的阻礙。充分「借力」香港公務員優勢來推動民生工程，是「開啟新篇章」不可或缺的助力。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



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