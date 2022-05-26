糧食危機再為世界上了一課

美國目前爆發奶粉荒，印度亦因為旱災而限制小麥出口。正與烏克蘭交戰的俄羅斯都限制一系列的糧食農產品出口，全球糧食危機可謂是迫在眉前。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）近日便警告，嚴重糧食短缺問題或會引發社會動盪和暴力。早前聯合國世界糧食計劃署官員更警告，全球恐怕已面臨二戰以來最大糧食危機。當前應該要做的便是避免糧食問題會進一步惡化，或者觸發更大型的人道災難。



當前的糧食短缺問題愈見嚴重，不少原因自然是與烏俄因戰爭而減少供應有關，食品價格以過去十年最快的速度上升的同時，不少國家統統都採取「各人自掃門前雪」的措施策略，保護主義因此而抬頭。凡此種種都似乎說明，國際社會過去幾十年都只是表面上走過全球化的過程，奈何在危機四起的時候，這種全球治理就是這樣不堪一擊。當前值得我們思考的是，到底世界現時是走到哪個階段和時刻，未來又應該是往何處走去。

完美風暴面前 全球化只屬未竟

目前的糧食危機堪稱完美風暴。始終世界經歷了兩年多的疫情，不少國家和地區都因為疾病的出現而經歷過不同程度的停擺，全球糧食的供應鏈亦因此而遭到打亂。加上俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治因素所影響，單單以俄羅斯與烏克蘭的小麥生產量就佔據了全球貿易的四份一。而且全球暖化導致惡劣天氣日益嚴重，僅次於中國的第二大小麥生產國的印度便因為早前出現的熱浪旱災而導致小麥失收，而美國、墨西哥等地亦同受其害。所以一場完美風暴便在在疫情肆虐和全球供應鏈斷裂的大環境下發現，各種糧食價格在過去一段時間急升幾倍。此印度上周宣禁止小麥出口的措施，中國早前亦因為能源價格上升而禁止肥料的出口，導致全球供應更為緊張。

美國奶粉荒：美國農業部長維爾薩克來到印第安納波利斯國際機場，迎接從德國拉姆施泰因美軍空軍基地運來的一批嬰兒奶粉。美軍動用C-17運輸機從德國運來150萬罐奶粉應急。（AP）

然而，雖說目前的糧食危機來勢洶洶，但這種「糧食不安全」的問題又是非如此不能應付？事實上，各國因應糧食短缺遂把各種糧食視為戰略性必需品、限制出口，結果便是進一步推高了糧食的價格，令全球的供應鏈更為混亂。不少國家都因為防範糧食危機，採取了儲糧的措施用作平抑物價或緊急之用，但如果這些國家都能以倉庫內的儲備應付全球的需要，目前的完美風暴或者可以應付。「只能共富貴，不能共患難」或者就是全球化刻下的寫照。

獨善其身 不切實際

糧食危機揭示的問題，涉及重要的環球治理思維。情況就好比前年疫情爆發之初，西方國家都把新冠病毒標籤來自中國，甚至因為期望病毒不會蔓延到自己的地方，因此限制國與國之間的航班往來，打算獨善其身，但事實亦證明這種思維不切實際。去年疫苗初被研發之際，發達國家爭相限制疫苗的出口，世衛便警告國際社會應積極參與疫苗公平分配的機制，並強調落後國家如果因為缺乏疫苗而感染數字不減，病毒依然會通過各種方法和貨物的接觸因而蔓延至發達國家。而當前各國既然已預視到糧食危機會日益加劇，仍然採取限制出口等措施但求自保，其實亦無助於解決問題。

甚至早前聯合國世界糧食計劃署官員更警告，全球恐怕已面臨二戰以來最大糧食危機。當前應該要做的便避免糧食問題會進一步惡化，或者觸發更大型的人道災難。（Getty）

要解決迫在眉前的糧食危機，各國便應有「地球村」的思維。目前戰爭令糧食生產減少，能源價格上升亦增加生產的開支成本，加上各國之間充斥着貿易壁壘，在這個時候各國更應思考合作，而非仍然只顧處理自己的問題。各國始終都要明白，面對世界的危機，根本沒有任何一個國家可以獨善其身，只有合作才是解決問題的出路。