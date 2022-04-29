李家超房策出台　距主導發展仍遠

行政長官選舉候選人李家超本星期五（4月29日）公布政綱，針對本港土地房屋問題提出「精簡程序多管齊下，提供更多安居之所」。他強調要以「增加土地房屋供應」為目標，並且希望可以「下定決心，打通土地、規劃、建造、配套各個環節，善用政府、機構、民間各方力量」來向該目標邁進。



李家超政綱在這一領域的創新建議主要有「公屋提前上樓計劃」，亦即准許公屋輪候人士選擇先行入住未有全面社區設途的已落成公屋。除此之外，他又提出研究設立由司級官員帶領的「公營房屋項目行動組」及「土地房屋供應統籌組」，分別負責督導公營房屋興建項目與統籌協調所有土地發展相關的政策局和部門。

李家超發表政綱。（張浩維攝）

政策措施尚見缺漏

不過除了前述少數一些新項目外，李家超政綱裏關於土地房屋問題大部分的政策措施依舊沿襲既有做法，譬如精簡和土地房屋供應的相關程序一事便將繼續按照今屆政府修訂建議進行。其餘像公營房屋項目採取「組裝合成建築法」、「建築信息模擬」技術來縮短建築時間等，亦係早於李家超任政務司司長前已被相關部門多次提及。

政綱個別內容甚至好像存在錯誤或落後的資訊，例如全面審視探討合計約1,600公頃的「棕地」用途一項。該數字取自2019年規劃署公布的《新界棕地使用及作業現況研究》報告，但署方曾稱當中逾半位於新發展區、其他發展項目或保育地帶內，餘下「棕地」過去兩年亦已相繼依照發展潛力高低作了檢討。除非李家超想推翻相關工作重做規劃，否則不應引用此一數字，而且就算真有此意，措施本身亦有重覆勞動嫌疑。

棕地發展潛力的評級（來源：新界棕地使用及作業現況研究 ）

受制市場思想猶存

更加重要的是，我們從李家超政綱似乎還看到他未能夠完全擺脫市場制約政府的前設。最明顯的例子就是他僅表示對《收回土地條例》會「適當引用」，同時還不忘補充強調「善用市場力量，促進私人土地持份者參與發展」，而且更打算重啟及優化私人參建公營房屋項目，實在讓人擔憂政府對發展本港土地房屋的主導權進一步旁落。

另一方面，李家超在解釋相關的政策理念時，直言下屆政府要「讓更多市民置業圓夢」，具體措施又包含了積極擴建「綠置居」、「港人首置盤」與擴大「白居二」名額，以及保留採用往屆政府「建立房屋階梯」的說法。凡此種種，都可看到未來治港者很大機會只鼓勵市民「上車」，沒有真正重視包括租住在內的多元居住模式，樓市炒賣風氣與樓價高企的現象恐怕仍是難見改變。

下屆行政長官候選人為解決土地房屋問題而提出的新猷固然值得欣賞，社會亦不應該苛求領導者須鉅細無遺熟知前線一切事宜，然而在宏觀理念的層面上，我們還是希望他能夠掌握問題產生的結構邏輯，看清楚本港土地房屋的問題根本成因在於政府發展主導權旁落。唯有聚焦病源對症下藥，這個根深柢固的問題才有望完全解決。