破門消毒是在破壞而非建設

廣州荔灣區日前有大廈因為居民確診，業主被安排到酒店隔離。惟期間社區人員強行破門入屋，門鎖被拆除，部分大門貼有「拒絕消毒處理」的封條。物業管理公司人員說，破門是要「消毒殺菌」，以及防止有人逃避隔離。



雖然有社區警員聲稱做法是按照規定，並表示居民「在特殊時期就配合政府」。但根據內地的《傳染病防治法》，應該是確診者的住所和物品才須被消毒，而在當事人拒絕消毒處理的情況下，當局才有權強制執行。荔灣區相關居民只是與確診者同住大廈而要隔離，本身並非確診者，加上他們乃在酒店隔離期間被破門，沒有被正式要求入屋消毒，因此亦不符合所謂拒絕消毒的情況。無怪乎不但相關做法引起廣州人不滿，社區警員的事後解釋更有狡辯之嫌。

荔灣區政府：做法粗暴、調查處分

荔灣區政府周一（18日）表示日前的破門行動是為防密切接觸者匿藏家中、逃避隔離，期間有全程拍攝及確保住戶財產安全，但承認做法簡單粗暴，忽視住戶感受，傷害群眾感情，並稱已向住戶逐一道歉及承諾補償，並已成立調查組，將依法依規依紀嚴肅處理。

廣州相關人員有此過份行為，或許在內地的從嚴防疫政策方向外，他們欲防止有走漏個案。但這種做法不但有違法規，而且亦令民眾失去對防疫措施的信任，客觀而言其實不利防疫政策的執行。須知道防疫政策要能夠上行下效，必須得到社會民眾的配合，而民眾的配合又端賴他們是否信任政府人員。

健康碼濫用在前 易損社會信心

例如上個月河南省有人濫用健康碼，將一些未能在村鎮銀行提款的民眾列為紅碼，以攔阻他們前往鄭州市維權抗議。這事影響的便不只是維權民眾，亦包括了內地廣大人民對健康碼的信心，鄭州市多名官員亦遭嚴肅處分。

不只是防疫措施，政府廣泛的治理工作其實也是如此。法律和政策執行得到位，能夠加強民眾對政府管治的信心，從而更加支持官員施政，使用公權力解決社會問題。相反，若然在執行過程中過猶不及，有濫用權力、政策不到位、形式主義等亂象出現，這不只會令受影響民眾不滿，也會使社會大眾對政府失去信心，不利治理。或許這可以說是公權力的雙刃性，用得是否恰如其份，足以左右治理成效。

李家超與廣州市委書記林克慶和廣州市委副書記、市長郭永航通電話，表示期望盡早訪問廣州。（李家超Facebook）

以治理建立信心 香港才能開新篇

過去兩年多的抗疫工作以來，香港政府的檢測、檢疫和隔離工作等誠然合法合規，沒有濫用權力的問題發生。但無可否認，一些市民對於政府仍然信任很低，例如對於「安心出行」是否實名制、行蹤數據的使用安排等，便有不少憂慮聲音。這無疑不只與抗疫工作相關，更是源於近年的政治爭議。政府公信力的不足又反過來加深了施政難度，容易令治理表現再打折扣。

然而按照同樣道理，政府官員的施政若能交出成績，合法理情地服務民眾，政府的公信力自然會回升，公權力的使用亦會得到更多市民的支持。特首李家超能否如其所言地為香港開新篇，抑或延續過去政治內耗、官民不信的局面，此點無疑亦為關鍵。

尤其是現屆政府勢將就《基本法》第23條立法，而以往經驗說明社會對此不無爭議，一方面特首李家超既要以高效的治理來取得社會認同，建立政治威信，另一方面律政司司長林定國以及保安局局長鄧炳強亦要妥當處理當中的法理問題和罪行定義，消除社會疑慮。好的治理和執法能載舟，壞的治理和執法可覆舟。