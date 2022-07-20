01論壇．季霆剛｜解讀夏寶龍的「外部勢力反撲」及「不留縫隙」

港澳辦主任夏寶龍在有關討論國家主席習近平講話精神的研討會時表示，全體港澳居民都應警惕反中亂港或亂澳分子賊心不死，必須對相關勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭。



日前，美國「國會及行政當局中國委員會」發表了一份所謂的「研究報告」，在沒有任何事實依據的情況下，散播抹黑言論，攻擊香港司法制度，並威脅制裁15名司法人員。夏寶龍這部份的發言明顯是為回應美國當局對香港特區政府人員的凌逼、隔岸威嚇，透過制裁令部份官員大感不便。



來稿作者：季霆剛



從2019年修例風波爆發至今，美國當局先是取消香港單獨關稅區待遇，其後出台多項法案制裁多名中港兩地的官員，清單上的層級由香港的高級警司級別上至國家領導的副國級人員。筆者觀察到美國當局對已退任官位的人員沒有撤銷其制裁，美國顯然想將制裁長期施展、挾制香港的特區政府手腳，對中方進行外交勒詐。

美國現忙俄鳥 過後可能反撲

俄烏烽煙四起，西方國家對俄羅斯整列出五千多條制裁項目，意圖摧破俄羅斯經濟能力。美國為首的西方國家為制裁俄羅斯由2月至今殆無虛日，但夏寶龍所指的「外部勢力隨時反撲」，應是指在俄烏戰爭一方走向退敗之時，軍務不再浩繁之際，美國將再度群起虎視香港。

中美兩方高層近期密集會談，已開始暴露出美國方面正在對維持已久的「競爭」、「對抗」籌略改航向、避相撞。美國曉然明白香港並不是台灣，戰略價值遠不如所謂「第一島鏈」的台灣。美台的官方「來往互訪」、軍售甚至國務院上的遣辭用句都可成為中美間的「風眼」，對美國而言，播弄台灣可謂「本少利大」。相對而言，對香港的制裁挾制雖麋費鉅大，甚至取消了香港的特殊關稅地位，但效果有如以卵擊石，激不起層層浪花，只有寥寥可數的反對派在「孤芳自賞」。

律政司司長林定國認為政府若就《基本法》第23條立法，將會採取現行《港區國安法》的保釋門檻。（資料圖片）

港英舊法非長久之計

中央的主權治權在《香港國安法》頒佈後更為鞏固，夏寶龍發言中的「不留縫隙」，明顯是指法律章條應更為嚴實。律政司司長林定國已表明基本法23條具體條文中的保釋門檻應跟隨香港國安法，採取較嚴格做法。林定國就基本法23條的回應，一是透露了港府對23條立法胸有成竹，準備就緒，二者是法律章條上就應「不留縫隙」。若香港特區的綱維法度完妥，港府動用殖民地時期法例檢控違法者的權宜之法就不再復見。循港英舊法如同賡續殖民地時期的管治之法，非長久之計。對舊法的革新，製備新法，是「不留縫隙」其中一要義。

中美以至中國和西方諸國的攻防在俄烏戰爭下有了新轉折，但正如夏主任所言要時常對「外部勢力隨時反撲」警惕。香港多年來短絀疏虞之處在外交，《基本法》雖訂明外交不屬於香港自治範圍，但不代表特區可以對外交兩岸觀察廢弛。從修例風波的教訓可見，美國為首的西方國家著力透過外交影響香港。縱觀全局、洞察中美關係走向、縷析大國對港的動機、趨勢和規律、曉解外交政策的反射，再而回籌轉策是特區政府當前之要務急務。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。標題為編輯所擬，原題為「宏觀夏寶龍發言的機樞」。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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