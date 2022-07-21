01論壇．劉仲恒｜徒有檢測不足夠　要為危機作最充份準備

重新檢視新冠疫情，特別在發現變種病毒的那一刻，大家都大為震驚。當時雖然大家都樂觀地認為只要是有一種疫苗可保護我們，便能減少疫情的影響規模。可惜變種病毒突然爆發，當時大家是與變種病毒在賽跑，而我們仍然落後。對此，我們能做些什麼準備去應對呢？



來稿作者：劉仲恒



舉個例子，如果警報器可以告訴我們某個地方冒了煙，但若然身在非洲，首先就要確定有沒有警報器的存在；第二，就算是有，它正常運作嗎？第三，還有沒有滅火器？若有，它有效嗎？

在伊波拉病毒肆瘧的時候，非洲才有衛生特警隊，現在看來非洲對伊波拉病毒處理得十分好。可是到了現在，卻出現了疫情但沒有措施安排的情況，筆者認為。其實有了過往的經驗，絕對應該確保這種情況不會再次發生。

疫苗到位是進步 社區溝通須做好

雖然有人說，在疫情之間要檢測得更快更準，但如果只能檢測，卻對控制疫情無能為力，那麼檢測也沒用。就好像有煙、見到有火，但沒有滅火器，沒有消防隊、沒有消防處，一點用處也沒有，不會造成變化。筆者認為以同樣的方式推論，公共衛生系統一樣，必須預先做好完善的配套及準備，以便危機發生時能夠立刻作出反應及應對。

那麼我們應該怎樣做才能做得更好？從前疫苗接種的數量低，最主要原因是疫苗供應不足。現在有了足夠的疫苗、接種人員和疫苗都可以送達各地區，這是很大的改變。筆者認為要做得更好，良好的溝通十分重要，特別是社區層面的直接溝通。只有在和平時期，才能更好地準備戰爭。社區是第一層，我認為，要找出問題的癥結所在，問題便有更大機會迎刃而解！

筆者認為我們不必等待危機要即將發生時，才能與社區進行對話和互動參與，平時建立關係十分重要，筆者很高興見到大家已經慢慢學會了如何在這場特殊的危機中一步一步的做到這一點了。有了緊密的溝道，從中建立互信，就是為任何危機作出最好的準備！

作者劉仲恒是放射科專科醫生及團結香港基金顧問。標題為編輯所擬，原題為「如何為危機作最充份的準備？」。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。