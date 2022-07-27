施政不用等《施政報告》

撰文：湯文詩
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政府於本周一（25日）展開《施政報告》公眾諮詢，行政長官李家超率領一眾司局官員拍攝宣傳片，又稱會落實選舉承諾，鼓勵各界表達給意見。算一算，10月19日《施政報告》發表當天，大概是新政府上任後百天。

李家超曾稱政府會按政綱承諾，上任百天內就指定工作訂立目標及關鍵績效指標，亦指示司局級官員提交各項有助加快興建公營房屋的工作建議。在《施政報告》的宣傳片，他與官員捲起衣袖，象徵準備走入社區。

社會問題人人皆知　毋須等諮詢

《施政報告》的諮詢期固然重要，不過現時民眾發表意見渠道較以往多和直接，市民在烽煙節目、社交媒體大發牢騷。官員只要瀏覽新聞網站，不難感受到民生問題俯拾皆是。再者，國家主席習近平和港澳辦主任夏寶龍日前先後囑咐政府在經濟、房屋和青年等議題把改革「落到實處」。官員本有足夠材料製訂新政，毋須等待諮詢完成後才有定案。

李家超口號是「我和我們同開新篇」，英文則是「We and Us A New Chapter Together」。（香港01影片截圖）

近年政府也曾在《施政報告》以外時間推出重要改革，並惹來一番爭議。梁振英在擔任特首的五年奉行「成熟一項推出一項」的施政方法，各個委員會提出的建議在獲政府採納後就向社會公布。當時新擔任政務司司長的林鄭月娥也稱惠民措施不會等《施政報告》完成才公布。當時政府搶先公布的措施就有「港人港地」、人人暢道通行、長者生活津貼和取消一簽多行等。

別拘泥行政、立法時間表

到了林鄭月娥2017年擔任特首不久後，率先落實政綱建議，爭取立法會撥款50億元教育新資源，其後在2020年1月推出劃一公眾假期和改善政府外判服務員工待遇等十項民生措施。

有前政府高官批評梁振英時期不按慣常時間表施政的做法，令高層官員難以通盤考慮政策優次，以至打亂政府體系內沿用的年度資源分配制度，破壞財政紀律，庫房容易超支。另一方面，前立法會主席曾鈺成曾解釋，因為10月是立法會新會期開始，《施政報告》該月發表，可讓立法會知道會期內的施政重點。依循他的思路舉例，議員可以在會期初因應政府新政和立法計劃編排日程或設立委員會。

上述憂慮固然不能輕視，但只要特首和問責團隊、公務員之間有一致的施政理念方針，民生政策能針對根本痼疾，「成熟一項推一項」自然非問題。至於立法會，其亦本就不應再拘泥於會期制度。即使立法會大樓每年需要修補，員工和議員本身需要休息、重整會務，但休會時間大可以縮窄，例如減至兩三星期，避免走漏監督政府施政的機會。事實上，立法會主席亦可應行政長官要求召開緊急會議，而主席亦可在休假期內召開特別會議。

懂應變的政府才是好政府

當下社會變化急促，瞬息萬變，民間政府運作難以再「嘆慢板」。舉個例，酷熱天氣持續逾兩周，並至少到月底，工人和基層難頂長時間戶外工作和屈於劏房。政府除了不斷發指引叫僱主善待員工以及開放社區避暑中心外，還做了什麼東西？似乎就是冷看中暑市民日日上升，然後靜待暑熱過去。政府再等到10月才推新措施就是太遲，可否把一些小休措施和解暑裝備緊急立法並設日落條款，短期內降低戶外工作中暑風險？解決燃眉之急的同時，政府續與勞資雙方共商長遠法例。

總的來說，每年發表的《施政報告》是政府闡述政府施政理念和重點措施的文件，值得保留。但社會每天運作，政府總不能等待報告發表才開展改革，更重要的是團隊在「埋班」時已有共識，在任期內按照特首政綱和中央點出的四項希望行事，令市民生活有獲得感和幸福感。

酷熱下為官者的責任自覺由治及興的重點在治理改革新政府要盡快拿出五年計劃
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李家超
治政之道
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