施政不用等《施政報告》

政府於本周一(25日)展開《施政報告》公眾諮詢,行政長官李家超率領一眾司局官員拍攝宣傳片,又稱會落實選舉承諾,鼓勵各界表達給意見。算一算,10月19日《施政報告》發表當天,大概是新政府上任後百天。



李家超曾稱政府會按政綱承諾,上任百天內就指定工作訂立目標及關鍵績效指標,亦指示司局級官員提交各項有助加快興建公營房屋的工作建議。在《施政報告》的宣傳片,他與官員捲起衣袖,象徵準備走入社區。

《施政報告》的諮詢期固然重要,不過現時民眾發表意見渠道較以往多和直接,市民在烽煙節目、社交媒體大發牢騷。官員只要瀏覽新聞網站,不難感受到民生問題俯拾皆是。再者,國家主席習近平和港澳辦主任夏寶龍日前先後囑咐政府在經濟、房屋和青年等議題把改革「落到實處」。官員本有足夠材料製訂新政,毋須等待諮詢完成後才有定案。

李家超口號是「我和我們同開新篇」,英文則是「We and Us A New Chapter Together」。(香港01影片截圖)