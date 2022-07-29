01多聲道｜基建先行倘變滯後工程　覓地起樓多快也徒然

特區政府近年強調發展要基建先行，就如古語有云：「三軍未動，糧草先行」，「糧草」套用在發展規劃上，即一些基本設施，例如排污渠務和供水項目，應在前期階段完成，以待入伙。不過政府最近透露，五個新發展區中，這些前期設施逾半仍在設計中，要先行的工程隨時變滯後，或影響房屋供應時間。



基建跟不上規劃將影響發展大局，最新例子就是啟德發展區，經過十多年研究籌備，規劃仍有甩漏，一眾發展商因政府交通及水務等設施搞不好，逐合組私人公司自救。未來新界有大量發展項目，筆者認為要真正落實基建先行，參考以往成功例子，公私合作同步興建前期設施，也許是唯一出路。



來稿作者：簡永哲



早前政府回覆立法會議員謝偉銓有關新發展區的基建設施問題時，列出五個新發展區的排污和供水工程項目進度，11個項目中只有5個「建造中」，6個仍在「設計階段」。其中首批居民最快於2024年入伙的東涌新市鎮擴展區，共4個項目，有3個「建造中」，預料明年起至2027年始完工，餘下1個在「設計階段」，當中包括新污水、海水及食水管道設施。這反映政府只是不斷在追進度，基建莫說要先行，同步完成根本也辦不到，而為免推遲入伙日期，結果就是一個個典型的「開荒牛」故事。

前期基建是新發展區的命脈

至於總共可容納約40萬人的洪水橋、元朗南及粉嶺北三個新發展區，雖然首批居民入伙年期是2026至2030年，但全部排污和供水工程項目仍在「設計階段」。筆者相信，如按照現時政府的模式，可以想像上述東涌新市鎮擴展區的情況，只會重覆發生。屆時縱使新發展區的住宅商廈起好，但區內水泵房工程未到位，或出現水壓不足等尷尬情況。

道路、渠務、供水等前期基建，其實是新發展區賴以正常運作的命脈，可是往往被外界忽略其重要性。工程業界曾在不少場合指出，很多新界發展項目未獲城規通過，其中一個主因便是缺乏基建，包括道路、渠務、供水系統等等。政府往往等到較後期階段才落實興建這些設施，造成種種問題，拖慢整個規劃或令居民入伙後諸多不便。

遠的不說，啟德發展區跑道地帶規劃出問題，區內單軌列車計劃擱置、商業地突改劃住宅地。發展商預視越多居民入伙問題就會陸續浮現，故最近主動出擊，自己成立聯合公司Park Peninsula搞規劃配套。成員之一的地建會主席梁志堅表示，公司將通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商。

啟德海濱提早做的雙贏示範

然而啟德這個如此多項目的巨型發展區，政府在規劃也並非一無是處，當中「前跑道用地海濱項目」的做法就甚有參考價值。政府年前決定，將海濱項目交由私人發展商設計與建造，完成後由政府康文署管理，海濱事務委員會主席吳永順也大讚此做法結合「市場的機動性及智慧」。因以往通常由發展商建屋，完成後才交由康文署興建海濱，但今次由發展商早早在興建住宅時就獲准為相關海濱地段進行設計與建造，令項目工程進度推前四至五年，這是一個雙贏的良好示範。

北部都會區將會有大量發展項目，政府要加快進度又不想被基建工程拖後腿，筆者建議可參考啟德海濱這個成功例子，讓發展商先自行做妥一些基礎工程，事後交政府管理，而當局就在地價方面作補償，此舉可確保配套到位，亦有望大幅提前入伙時間。其實很多發展商都需要負責興建私人項目內的學校、社區設施或毗鄰的巴士站等，排污供水、渠務道路等理應可採用同一做法，借助私人市場力量達至提速、提效、提量目標，可說「一家便宜兩家着」。

加快房屋供應、告別劏房這場硬仗，要盡快打贏，「行軍」就要迅速。拆牆鬆綁加快發展程序固然要繼續做，但不要忘記排污渠務和供水項目這些「軍隊糧餉」配套之重要性。新一屆政府上任後，隨即成立了由財政司司長主持的「土地及房屋供應統籌組」，專責全方位推動土地及房屋供應，務求協調跨部門工作，精簡程序，同時也應重點監察基建是否做到先行，否則覓地起樓多快也是徒然。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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