批評別人不如反思自己

本周三（18日），美國前總統小布殊（George W. Bush）在出席國內演說時，借着當下俄羅斯入侵烏克蘭事件，批評俄羅斯的政治體制。他形容戰爭為「俄羅斯（政治）欠缺互相制衡的（機制）所致）」時，口誤說出「一個人的決定便完全不公義及殘暴地入侵伊拉克……我說的是烏克蘭」。他意識到自己的失言後馬上尷尬地修正，並略帶自嘲地解釋因為自己已經年屆75歲。



小布殊的這一幕引來不少人分享轉載，這並非是因為口誤有什麼特別，而是眾所周知小布殊在總統任內所發動的伊拉克戰爭正是近年美國其中一場不公義的戰爭之一。甚至乎有人形容他只是「鬼拍後尾枕」、一不小心講了真話。

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022

美國一直未有做好榜樣

俄羅斯入侵烏克蘭破壞和平、侵害烏克蘭主權都是難以否認的事實。然而美國為首的西方國家政府不論如何對俄羅斯口誅筆伐也好，也無法有效地搶得道德的制高點；在西方國家與媒體之外，雖然很多人亦不同意俄羅斯的粗暴行為，但卻沒有忘記美國及西方國家過去的行為跟俄羅斯也差不多過份。

自冷戰結束之後，美國享受着單極霸權的地位，以「世界警察」自居，毫不忌憚地使用武力解決問題。如果美國擔任這個「世界警察」果真公正不阿，或至少能體現出尊重和平及其他國家的原則，相信很多國家並不會反對如此有實力的國家繼續擔任這個位置。然而，美國卻在這段時間發動了諸如南斯拉夫、伊拉克、阿富汗、叙利亞等難言是正義的戰爭。

美國前國務卿鮑威爾於2003年在聯合國發言，指伊拉克有大殺傷力武器。（路透社）

就以小布殊口誤所提及的伊拉克戰爭為例，美國在2003年單憑一些似是而非的證據，便堅稱伊拉克擁有大殺傷力武器，時任國務卿鮑威爾在聯合國安理會上手持一瓶白色小粉作為罪證更成為經典一幕。美國以此為藉口發動了其所謂的正義之戰，但最終不單未能找到所謂的「大殺傷力武器」，而且還以各種理由拒絕為誤傷平民作補償。

世界需要真正的規則

美國國務卿布林肯在上任後，多番強調要有「基於規則的世界秩序」（rule-based world order），避免世界重回叢林法則。這句話原則上是值得肯定的，因為要維持世界和平穩定的發展，以規則解決分歧總比以力量來得有效。如果一切以力量為先，小國將失去發展甚至生存的權利。

不過關鍵的問題卻是，美國在這方面其身不正，過去沒有樹立好榜樣，卻仍然四處「充當人權教師爺」，甚至以「建立規則」為名，發動冷戰式陣營對抗以將中國等對手排斥。這些行為如其說是追求有規則的世界秩序，更像是要重建以美國為中心的世界秩序。今日世人之所以挖苦小布殊的口誤，並非因為大家對這位75歲老人毫不體諒，而是對於美國霸權以及雙重標準的往績所表達的不滿及無奈。

當然，這也並非說美國往來便不能討論這些問題，正所謂「悟已往之不諫，知來者之可追」。美國必須明白它如果要推廣「基於規則的世界秩序」並重拾其領導世界的能力，首先便要以身作則樹立一個負責任大國的好榜樣。美國如果真能做到尊重他人，珍視和平發展，不四處以武力威脅和平，自然就能再次在國際上一呼百應。以力服人者為霸，以德服人者為王，國際關係如是，普遍的治政之道亦如是。