01多聲道｜居住證回鄉卡互聯互通　便利港青灣區發展

特首李家超將於10月19日發表首份《施政報告》，筆者希望提出建議，便利港青在大灣區生活。近日筆者回到內地考察，去到不同地體驗民眾生活，在大灣區尋寶，也終於成功領取「港澳居民居住證」。



來稿作者：高松傑



以往香港人在內地使用《港澳居民來往內地通行證》(簡稱回鄉證)，因為證件性質不等同內地身份證，在日常生活上會遇上不少難題。筆者舉一些例子，持《港澳居民來往內地通行證》在內地銀行開戶，手續極為繁瑣，需帶備香港身份證、回鄉證、香港住址證明、實名制的內地電話號碼，現在開户更是難上加難，相對之下內地居民不須特別準備其他文件，省事得多。

此外，筆者由於營運多個自媒體平台，所以特別了解，回鄉證號碼由9個字或11個字母組成，和內地身份證的18位數不同，由此衍生眾多問題。例如買車票時，部分讀卡機未必接受回鄉卡掃瞄。不少已線上化的公共服務、住宿登記及平台實名認證等，也只能接受內地身份證號碼編制，港人可能因此碰壁。

2018年9月1日，國務院正式實施《港澳台居民居住證申領發放辦法》（以下簡稱「《申領辦法》」），這是中共中央、國務院便利港澳台居民在內地（大陸）學習、創業、就業和生活的重要文件。根據《辦法》規定，居於內地半年以上的港人，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一，即可自願申請居住證，如未滿16歲就由監護人代為申請。簡而言之，其對象是針對在內地工作、居住、升學的港人。據官方介紹，居住證的持證的人，可享有3項權利、6項公共服務、9項便利。

3項權利：一、勞動就業；二、參加社會保險；三．提取住房公積金；

6項服務：一、義務教育；二、基本公共就業服務；三、基本公共衛生服務；四、公共文化體育服務；五、法律援助和其他法律服務；六、國家及居住地規定的其他基本公共服務；

9項便利：一、乘坐國內航班、火車等交通運輸工具；二、住宿旅館；三、辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務；四、與內地（大陸）居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動；五、在居住地辦理機動車登記；六、在居住地申領機動車駕駛證；七、在居住地報名參加職業資格考試、申請授予職業資格；八、在居住地辦理生育服務登記；九、國家及居住地規定的其他便利。

經過多年的完善與發展，這項政策實實在在地增加了港澳台居民的在內地生活的便利與福祉，體現了國家「以人民為中心」的理念。筆者見這兩年惠及港青的政策舉措施不斷出台，認為領證後能夠更易取得政策紅利，不斷出台的政策也為港澳台同胞在大灣區發展築夢創造更加優越的條件和環境，大大有助港澳青年在融入國家發展大局、台灣青年在參與兩岸經濟社會融合發展中大展宏圖、大有作為。

但是，在這段期間，筆者發現了不少問題是需要完善的。

一：因疫情問題，很多港人不能親身前往內地辦証，筆者知道中國旅行社一直有申領回鄉卡，建議如在特殊的情況下，中國旅行社可以代辦《港澳居民來往內地通行證》，這將大大提升港青前往內地的發展。

二：居住證與回鄉卡訊息不互通，經過實測，筆者發現了以上問題。由於過去很多市民也以回鄉卡登記不同的平台，如：微信、支付寶、各類平台等，由於訊息不互通導致系統信息不一致，無法支持、收款及收工資，最要命是系統不支援更改，筆者認識的很多港青變成了極度無助的情況。

三：現在開銀行帳户必須有《港澳居民來往內地通行證》來証明，但銀行實際是用回鄉卡登記註冊，因它們的系統不支援居住證，結果當平台打款或收取工資時就會訊息不一，做不了款。筆者現在只能另開一支付寶收取打款，用於日常生活消費，但卻完全打不進銀行及提現。

筆者見惠及港青在大灣區的政策措施只會越來越多，令很多人願意來這裡嘗試發展。現在生活便利了很多，感覺是屬於這個城市的居民。經體驗後發現訊息不互通，衍生不少問題。過往政府的「大灣區青年就業計劃」，參與計劃全是在香港及大灣區有業務的企業，他們聘請及派駐香港大學/大專院校畢業生到大灣區內地城市工作，他們多從香港打款出工資，所以甚少會遇到筆者的問題。

粵港澳大灣區發展的目標是通過進一步深化粵港澳合作，推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補的優勢，打造宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，機遇處處，發展潛力巨大，亦為青年人帶來更多、更大的發展空間。所以筆者希望在施政報告建設提出以上問題，將居住證及回鄉卡的資料互聯互通，向中央反映協調內地的銀行及平台提升系統支援這些缺失。這樣才能切實便利港青在大灣區發展、生活以及尋寶。

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席、香港陽江青年總會副主席、就是敢言副主席、香港廣東青年總會常務會董。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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