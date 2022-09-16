新冠不是流感　但防疫也不用死守

《日經新聞》周四（15日）引述消息報道，日本或日內公布10月起開放自由行，取消一些國家的短期旅客簽證要求及每日入境人數5萬的上限。日本經濟陷入衰退，早前有限度開放旅行團的效果有限，其政府顯然希望趕在秋冬旅遊旺季前進一步開放入境以重振旅遊業。



香港人關心日本防疫政策的轉變，除了因為希望能到當地旅行之外，也因為各地防疫政策的比較有參考作用。建制報章《大公報》近日也指出疫情打擊香港經濟，特區政府應盡快設定免檢疫免隔離的入境路線圖，並提到可參考日本的部分政策。這是否代表官方相關單位支持香港開放，難以說得準，但疫情防控成本與效益比例減低、民眾出現抗疫疲勞以及經濟受到打擊，這些都是事實。

新冠傳播能力必定高於流感

特首李家超日前指出，本地新冠疫情的死亡率是流感的六倍，引起坊間再次討論新冠是否已如流感般。從病情數據而言，根據衛生防護中心的說法，自5月以來患上新冠的粗死亡率為0.1%，亦即是與流感一致。惟其傳染病處首席醫生歐家榮強調，不能用兩三個月的數據比較，並指出新冠是較流感嚴重和傳播強，醫務衛生局局長盧寵茂亦指出新冠病毒變異快，而免疫逃逸能力強。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，自5月以來患上新冠的粗死亡率為0.1%

無可否認，新冠病毒較流感難對付，而且有長新冠和變種問題。但誠如歐家榮所解釋，5月後死亡率下降是因為疫苗接種率上升以及政府其他措施，這就說明了新冠的死亡率不是不變的數字，而是可以透過各種措施來壓低，例如疫苗接種和社交距離措施。新冠是否與流感相若的問題或許可以作為學術討論，但對於制定公共政策來說，重要的是我們應該如何應對。

既然各種措施可以減少傳播和降低死亡率，那麼我們並要思考如何善用之，以助社會復常。尤其是政府11月將舉行金融高峰會及國際七人欖球賽，有報道指峰會的與會者正在爭取不用檢疫隔離。政府若然只為他們開特例，難免被視為容許特權階級，故此實應藉機全面檢討入境檢疫政策。

循序漸進開放 多手段防控

當然，檢討入境政策並不等於一下子取消所有防控措施，過程必須以科學原則循序漸進。正如上月實施「3+4」新檢疫安排之後，輸入個案的佔比並沒有明顯增加，每日維持於200至300宗左右，反映縮減酒店檢疫的安排未造成防疫漏洞。按相同的原則，政府應檢討「0+7」是否可行。

「3+4」的檢疫安排未有帶來大量新增輸入個案，有進一步討論「0+7」的空間。

即使當局認為可以再縮短檢疫日數，也不代表不能防控疫情。例如日本為入境者安裝具追蹤功能的手機程式，方便追蹤疫情傳播，這值得港府研究。又例如政府可要求入境者登機前數天開始進行快速測試，連續數天的陰性證明才可入境，這種逆向操作或許可以加強香港防疫關口的安全系數。

盧寵茂在網誌指出，「0.6%死亡率不單是一個數字，也是對超過9,500名死者的尊重。衞生防護中心從沒有改變以國際標準統計數據及分析，變了的只是人的定位和意願」，說法誠然正確。但隨着疫情變化、防疫措施的見效，我們也必須持續調整手段，總不能以不變應萬變。正如我們早前指出，開放不會是條大直路，有進有退也是可以理解。但只要條件許可、 手段成熟，政府應有序地推動開放，以在保障公共健康的同時平衡經濟和民生。