公務員不偏不倚　特首須良政善治

公務員事務局局長楊何蓓茵星期二（10月25日）在立法會一個委員會會議上表示，即將更新的《公務員守則》不會再使用「政治中立」此一名詞，並會指出公務員處事要「不偏不倚」，不受個人政治取向限制；「政治中立」不能是藉口，拒絕執行政府已決定的工作。



「政治中立」在反修例示威期間曾經引起爭議，當時有公務員公開反對政府，並以「政治中立」之名為自己開脫。及至上星期，行政長官李家超在《施政報告》提出要「着力提高治理水平」，而其中一項措施即為「優化公務員管理制度」，具體包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度及培訓制度等。

制訂中立原則事與願違

毫無疑問，「政治中立」不能成為公務員威脅管治穩定的藉口。但另一方面，本港過去面對的各種治理難題，多少都與公務員倚仗「政治中立」有關？楊何蓓茵提到，處事不偏不倚的公務員，「對事件的分析以及給予高層的意見，須客觀及基於事實」。過去是否有公務員怠惰，在政策制訂過程漠視箇中的缺失，致使有些措施在準備不足的情況之下匆匆出台？

以免針紙爭議為例，法庭上周的裁決反映疫苗通行證的規例草擬不周，未明確賦權官員應對濫發免針紙的問題。雖然政府周二已刊憲修例，賦權醫務衛生局局長可宣告特定免針紙失效，但當初制定過程是否有問題，是問責官員的責任抑或轄下公務員辦事不力，政府應該深入檢討。

公務員參與反政府政策集會和罷工公投，本身已與「政治中立」原則背道而馳。(資料圖片)

績效考核難題不能回避

要確保公務員「不偏不倚」盡責履行公職，除了從《公務員守則》刪除「政治中立」四字，後續的具體措施更加重要。可惜李家超政府提出的做法，暫時來看主要都是新瓶舊酒。譬如新設的「行政長官表揚榜」獎勵計劃，本質比起先前「公務員事務局局長嘉許狀計劃」並無多大改變。至於所謂優化紀律機制，實際也是嘗試加快既有程序效率而已。

長遠來看，政府若要增加公務員團隊積極配合推行政策措施的動力，肯定無法繞過檢視薪級點數機制，讓公務員升遷與其實際表現考績掛鉤。無奈本屆政府儘管為一堆政策範疇指定了關鍵績效指標，但堅持不將其引入成為考核負責相關工作公務員升遷的因素，對於改變「多做多錯、少做少錯」風氣作用有限，遑論加強整個公務員團隊效率以改善治理成效。

楊何蓓茵出席立法會一個委員會會議，簡介公務員政策。（廖雁雄攝）

國家主席習近平早前「七一」講話提出「四點希望」，當中第一項便為「着力提高治理水平」。他當時提醒香港「要轉變治理理念……要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象」。無論李家超政府如何優化公務員管理制度、刪去「政治中立」字眼，我們若以結果為目標，也必然要問他能否提高治理水平，並最終達致良政善治。