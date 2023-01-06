疫下搶藥風再起　立法規管不能拖

星期四（1月5日）的香港與內地通關安排記者會上，醫務衞生局局長盧寵茂表示留意到市面有人搶購各種含「撲熱息痛」的退燒止痛藥。他提到日後可能會將政府額外庫存預留給有需要的弱勢社群，並且又指出「不排除在有需要的情況下就買賣有關藥物作出一些規管，在有需要的情況下可能要立法規管。」



正如立法會議員林哲玄所言，市面藥店買賣藥物交易價格跟成本往往有高額價差，在香港本身就是個存在良久的大問題，法例內的相關監管更是極度不足。再者，坊間近日亦再度出現個別藥房疑似將藥品的原有封裝、標籤移除後分拆放售，類似情況其實早在去年年初本地新冠疫情肆虐之際已有發生，然而當局至今未見具體應對方案。

林哲玄（資料圖片）。

規管不宜止於一時

對於如何立法規管這些藥物，一般認為可以參照同期其他防疫措施，根據《預防及控制疾病條例》第8章訂立對應「公共衞生緊急事態規例」。至於其餘可行方式，還有根據《緊急情況規例條例》第2條訂立「緊急情況規例」、根據《儲備商品條例》第3條訂立「儲備商品規例」，或者擬備一條全新條例。

前兩種規例是針對一時「緊急」情況，但藥物買賣積存的弊病其實長期存在，只是這次疫情將它們的負面影響大幅增加而已。如果短期之內抬價炒賣、分拆放售一類題並無改善，當局確實有需要盡快用它們阻嚇及懲處這種不當行為。然而，以適當的價格購得及格藥物終究牽涉市民生命健康，因此相關規管實在不宜止於一時。

屯門一間藥房1月4日下午3時以正價售賣「特效必理痛」，30粒裝只售75元，有居民購得兩盒。(余俊亮攝）

「儲備商品規例」或新擬條例較適合建立規管價格範圍與售賣方式的長遠機制，但新擬條例無疑需要耗時制訂頗長時間，相比之下「儲備商品規例」則設有原本針對食米的限價、禁運等成例可供參照，並且容許先在附表列置商品種類反續備用，處理上應該較便捷和較具彈性。無論現下與日後是否再有疫情或搶藥現象，當局都應該透過它們將長遠規管提上議程。

毋忘推進醫藥分家

另一方面，市民今次紛紛搶購成藥，寧可接受藥店哄抬價格，也不前往求醫索取藥物，同樣十分值得社會關注。一般而言，醫院或診所因採購藥物規模比較龐大，故此能夠以較優惠的成本入貨，單算藥品轉賣求診者的價格自然也應該較低廉。尤其某些含有管制成份的特效藥必須醫生處方，市面上買到的成藥基本都屬於替代品，更多是用來「看門口」的保健品。

在當時討論「醫藥分家」時，有社會聲音質疑反對的其中一大阻力來自私家醫生，因為「醫藥分家」或令私家醫生喪失配藥權，減少至少兩至三成的收入。（資料圖片／方家遠攝）

然而香港醫、藥尚未分家，市民若非要先求醫就診，否則無法向醫院或診所取藥。而且求醫要耗費時間或金錢，購買市面成藥遂成較多人的選擇。即使求診，公營醫療體系現在已不堪重壓，私醫每次診症價格又異常昂貴，甚至比市面抬價成藥還要再高一點。

不管市面買藥，抑或求醫就診，我們只望藥到病除、求個健康而已，何以連此簡單目標都難如願？其中一個原因，正是官員每每頭痛醫頭、腳疼醫腳，沒正視醫療價格高昂、醫藥不分局面乃是問題根源。如果市民隨時隨地就可以得到優質廉價的醫療服務，或者毋須輪候醫生診症即可獲藥劑師處方，哪會有這樣多人啞忍藥店哄價賣藥呢？