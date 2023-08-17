除了人人都說搞夜市之外，亦都人人都說撤辣招。特首李家超正就施政報告諮詢意見，不少政黨、議員和商界都「獻計」表示要撤辣招，救樓市，救經濟。



我們經常批評這屆政府，不過一直以來能夠企硬立場不撤辣，這一點倒是值得肯定。根據政府上周公布的第二季經濟報告，反映供款佔入息比率的置業負擔指數進一步上升至75%，遠高於2003年至2022年期間51%的長期平均數。如果加息持續，供款比率更會繼續上升。正如房屋局局長何永賢所指，政府在考慮辣招的問題時，必須兼顧市民負擔能力。

近日發展商的油塘新盤以低（抵）價開售，旋即沽清，反映了雖然樓市氣氛較差，但市民對住宅仍有相對的剛性需求。畢竟本港住戶數目持續增加，市民有置業自住的需要，最新公布的自置居所比例仍然只得50.6%，顯着低於沙士後的54.4%紀錄。而且隨着樓價回調而租金跌幅有限，中小型住宅單位的租金回報率在近兩、三季上升，其中430平方呎以下的A類單位回報率為2.8%，對有財政能力的投資者有一定吸引力。

另一方面，今年首兩季的私人住宅單位落成量不足8000，即使加上發展商囤積愈來愈多的貨尾盤，仍然稱不上供過於求。更何況，若說香港的樓價由供求決定，不如說利率的影響更大。自2022年以來美國聯儲局持續加息，香港銀行同業拆息由近乎0的水平急速上升，上個月徘徊在5厘水平，影響了市民以至投資者的入市意欲。反過來說，美聯儲若果停止加息，甚至在明年開始減息，香港的銀根將會再次放鬆，對樓市起實質支持。

最近幾個月樓市反彈乏力，在不樂觀的氣氛下，撤辣的聲音可以理解。但樓市從高位回落，更大的成因也在於早前炒價過高。正如1997年至2003年的樓價下行，縱然有金融風暴以至沙士的因素，但同樣因為1993年至1996年的樓市泡沫。泡沫爆破必然會衝擊經濟，但如果只在有限幅度內調整，政府毋須為此憂慮。

目前零售和食肆市道等仍在逐漸復甦，相比起樓價回調，官員更應該費心提高市民的收入及消費意欲。經濟遠不只得樓市，樓市亦不只有辣招。將香港的問題簡化成撤辣不撤辣，不但是錯判問題，更會令政策討論失焦。

當然，「辣招」也分三種：額外印花稅阻止短炒投機，買家印花稅針對非本地買家，從價印花稅不利放租投資。有人主張放寬買家印花稅，讓內地或海外人才留港一定年期後退稅，認為這樣做有助「搶人才」，繼而有利經濟發展。這個安排是否符合人才的合理需要，政府官員並非不可檢視，但仍然離不開樓市平穩發展、促進經濟轉型的宗旨。