香港要「靚仔」亦要有內涵

特首李家超出席「一國兩制」與香港基本法研討會時，引述國家主席習近平去年所說，「一國兩制」這樣好的制度，必須長期堅持。他又提到要善用話語權，誠如上個月發表的《施政報告》所提出，要把香港自由、開放和中外融合的實際情況、「一國兩制」成功實踐等向世界說好。



「一國兩制」的優勢毋庸置疑，讓香港能夠背靠祖國、聯通世界，但只得說好故事亦不足夠。在立法會的《施政報告》致謝議案辯論上，身兼行政會議成員的林健鋒便形容香港吸引人才有如「追女仔」一樣，除了「靚仔」之外亦要有內涵，亦即是要宜居、宜業、宜遊，令人願意在香港落地生根。

與李家超同樣出席研討會的北京大學法律教授陳端洪便分析指出，香港由治及興不能只靠政治和法律秩序，還要恢復經濟、社會團結、市民信心、國際信譽等。對內，他認為要給資本家信心、給專業界安全感、給普羅大眾公平感和獲得感；對外，除了要融入國家發展、參與「一帶一路」、引進人才和資金，也包括與英美修和，重振國際聲譽。

另一名出席研討會的法律教授、香港基本法委員會委員韓大元亦提到，政府要回應民眾的合理關切，解決好住房、就業等領域的深層次問題，以工作的實際成效來贏得廣大市民的認可。可以說，這也是做好內涵、恢復經濟的提醒。

事實上，這屆政府在《施政報告》亦提出會發展「總部經濟」，積極發展創新科技、生命健康、醫藥研發等產業，完善和優化與內地金融市場互聯互通機制等。財政司司長陳茂波在立法會致謝議案辯論上亦形容，《施政報告》為香港的短、中、長期發展注入更大動能，提升發展的韌性。

不過，措施縱許有助經濟復甦，但要鞏固社會團結、市民信心、國際信譽，另一個關鍵在於韓大元所強調的包容和開放。他提到香港是多元的社會，在公共政策、重大問題或法律制定上有不同意見、不同訴求和看法是正常的。在「一國兩制」下，平等、理性與自由的討論非但不是問題，更有助於保持社會活力，團結不同階層，壯大最廣泛的「一國兩制」治港力量。

如果用「追女仔」為比喻，說好故事、外表「靚仔」可以吸引別人，恢復經濟、宜居宜業就是內涵，那麼這種「一國兩制」下的包容和開放精神，就是品格和修養。人品好，別人便會更樂意交往，更願意認識香港各方面的優勢。