行政長官立法會互動交流答問會，許多市民原本未必有時間關注。不過特首在會上回應第一個問題，就表示「是危險的，是不應該的」，「有些用詞是更加危險的，讓我想起2019年『黑暴』時經常出現的『軟對抗』和反動力量所用的形容詞」，要「立即打擊、立即制止」。如此嚴重，市民生活再忙都得了解是什麼一回事。



發問的謝偉俊議員說了什麼呢？他抱怨：（1）執法人員日夜抄牌；（2）「便衣」捉亂過馬路的市民；（3）重罰食肆阻街；（4）打擊書店和工廠大廈食堂等；（5）市民的股、樓、債都損失嚴重；及（6）垃圾徵費引發了不少民怨，並概括希望政府「緩和『法家治港』、嚴刑峻法的社會氛圍」。

這些言論是否「不正面而且不符合事實的信息」？翻查資料，警方今個月曾經分別在荃灣、油尖、東九龍等地方打擊違例泊車，每次行動的「牛肉乾」超過一千；票控亂過馬路的大型執法行動在上個月展開，至近日仍然持續；打擊食肆阻街、書店和工廠大廈食堂的例子亦為數不少。至於市民投資輸失慘重、對垃圾徵費的不滿，肯定是客觀事實。

違例泊車、亂過馬路、阻街等當然有違法例，當局執法只是「揸正嚟做」。但嚴格執法即使沒有錯，也不一定是教育社會的最好方法。就好像垃圾徵費的初期只會寬鬆執法，當局更希望市民習慣環保減廢。除了打擊、制止「法家治港」和「嚴刑峻法」那些較為強烈的說法，何不向社會更好講解政府用意，緩減市民的不滿意識？

不論是政府官員抑或立法會議員，相信同樣希望「令市民有更加輕鬆愉快的心情，社會有更和諧的氣氛」，差別只在於方法。特首認為必須要提振士氣、正向思維，但有議員認為要正視坊間情緒，調整作風，難道有錯？答問會原意就是讓行政長官和立法會互動交流，動輒聯想「黑暴」、定性為危險，社會怎能期望再有議員反映坊間意見？

既然「愛國者治港」的原則已經得到落實，我們無必要假設有立法會議員是想破壞香港、「軟對抗」和反動。相反，正因為他們都是愛國愛港的，意見即使負面甚或偏面，都是一個機會給官員有則改之，無則澄清、解說。不管是垃圾徵費抑或違例執法，甚至是即將展開的二十三條立法工作，個別錯誤意見雖然要嚴正駁斥，但坊間更多的是情緒和觀感，不能只知硬碰。更多時候，官員須要了解想法背後的情緒，才能有效地化解和引導。