如果政府一年兩次的維港煙花匯演改成一年十二次、每個月一次，我們不應該感到意外。畢竟「香港夜繽紛」也已經發展成「18區日夜都繽紛」，按照「有成績的項目就照板煮碗」的邏輯，「月月都放煙花」的確很符合政府官員的思維。若不是大白天不適合放煙花，也說不準會否有「日夜都放煙花」。



如果撇開元旦日凌晨旅客滯留的問題不計，除夕及新春兩次煙花匯演的確叫好叫座。尤其這是事隔幾年後，維港上空再次煙火璀璨。對於來港度假的旅客而言，擠在維港兩岸現場欣賞是值得的。

只不過煙花易冷。當煙花每個月也在維港上空盛放，一年半載過後對於旅客仍有多少吸引力？這就連業界亦有疑問。日復日的幻彩詠香江，廿年過去，沒有誰會專誠為了它而前來香港。又如東京鐵塔的燈光每月轉色，但誰又會為此而專程前往？碰上美景誠是美事，但來港與否的決定因素始終在於別的。

在近年的環球經濟環境下，許多人來香港不是大額消費為主。兩個主題公園積極推陳出新，若不是有西九文化區的M+和香港故宮文化博物館撐住，恐怕香港也拿不出更多的景點。所謂的小紅書打卡點容易後勁不繼，更何況旺丁未必旺財。歐美社會近年對香港觀感轉差，亞洲區內又有日本作為勁敵，加上全球南方興起，旅遊城市的選擇愈來愈多，香港即使可以重回2018年的歷史高峰，要花的力氣肯定亦非過去可比。

繁華易逝。一場新冠疫情說明了這個道理。不過疫情始終是短暫的，在歷史上有時更是滄海一粟。沙士都曾經重創香港，帶來一片愁雲慘霧，但沙士沒有改變香港的長期趨勢。在低利率和《CEPA》的共同效應下，此後十多年還是經歷了一段不俗的經濟增長。

這次是否不同？即或不同，亦不會是因為新冠疫情。經濟結構能否承受高息環境，市場產業是否能夠適應香港在新格局下的定位，香港有沒有足夠的無形資本遊刃於國家和歐美之間，這些才是決定香港是否結構轉勢的關鍵。政府官員當然給出了他們的答案，強調香港仍然勢頭大好，但相信沒有人能否認社會的悲觀情緒，也沒有人會低估擺在當前的挑戰。

經濟發展不進則退，繁華城市自古有起有落。八世紀的長安、十世紀的巴格達、十七世紀的荷蘭都曾經叱吒一時，後來又有倫敦、紐約的崛起。香港經濟在上世紀六十年代起飛，與韓國、台灣和新加坡並為亞洲四小龍。然而現在更多人艷羨的是韓國的娛樂產業，韓流文化稱霸的早已不限亞洲。新加坡同樣惹人羨慕，不只樂壇天后開演唱會，還有跨國企業的青睞。

香港未玩完，但不代表將來會否玩完。在歷史的當下，香港正面臨分岔口。詠香江、放煙花、日夜都繽放，撤辣招、樓照炒、但求轉手就置富？抑或追上新科技、新產業，相信香港製造，重建香港招牌？繁花易謝，繁華易逝——所以必須積極求生，靈活求變。