楊莉珊｜歷史性一刻：23條立法順利通過

香港特區《維護國家安全條例草案》完成立法會法案委員會審議階段後，立法程式已進入最後直路。3月19日立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》，晚上接近7時，89名在席議員全票通過草案，立法會主席梁君彥亦破例投票。這是歷史性一刻，特首李家超表示，完成歷史使命，條例將於本月23日正式生效。



來稿作者：楊莉珊



保安局局長鄧炳強接受傳媒專訪時表示，《維護國家安全條例》通過實施，對香港的繁榮穩定具有歷史意義。「我已經充分準備，因為這是歷史的光榮任務，必須做好！」安全穩定是任何地區發展的必要條件，相信任何人不會在打仗的地方做生意。他強調，《維護國家安全條例》僅針對一些想危害國家安全的人，在香港的營商人士完全毋須擔心。

過往西方媒體將香港立國安法一事抹黑得不堪入目，以至於社會上確實有相當數量的民眾誤以為《基本法》23條本地立法將對本地的經濟、個人人身自由，甚至港人最珍視的言論自由等方面帶來嚴重負面衝擊。但是《港區國安法》立法至今已有三年多，所帶來的確實是利大於弊，這個真實的過程也增強了市民大眾對23條立法的信心。

23條立法順利通過，護航發展，促進繁榮穩定。23條立法實施後，香港資本主義制度和生活方式繼續長期保持不變，馬照跑、舞照跳、股照炒，多元生活更加豐富精彩。23條立法順利通過，不但是責無旁貸的憲制責任，而且是維護香港繁榮穩定、保護香港市民福祉的必要之舉。完成23條立法工作，讓社會各界可以集中精力拚經濟、惠民生，開創香港發展新篇章。

香港作為亞太地區主要金融中心的地位，一直是牢牢建基於各金融家及金融企業、經驗豐富的律師、具戰略眼光的會計顧問機構，以及全球或區域財務以外高管人才的人脈網絡。維護國家安全是每個國家的權利和義務，而制定維護國家安全法律，是國際慣例。儘管如此，美西方國家一直就《香港國安法》的訂立及實施不斷故意詆譭及作出失實指控，並將《基本法》第二十三條立法「妖魔化」，但事實上他們都制定維護國家安全法例，並不時作出法律修訂。

眾所周知，美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律，而且還在不斷訂立數量龐大、覆蓋廣泛、規管嚴厲的維護國家安全的法律制度，但這不影響上述城市的國際金融中心地位。23條立法有助於保護金融、商業和創新等關鍵行業的穩定發展，為香港吸引更多涉及金融、科技、創意和創新領域的投資。

香港擁有健全的維護國家安全的法律體系，是所有國際金融中心的標配。23條立法為投資者提供了穩定和安全的投資環境。香港終於完成維護國家安全的本地立法，必將為香港金融業的發展提供堅實保障，有利於保持香港的獨特地位和優勢，增加發展的動能和信心。

23條立法不影響所有正常的官方與民間交往交流合作，香港對外開放的大門會開得更大，外來投資受到更好保護；香港國際自由港、獨立關稅區、最開放自由經濟體的地位不會變，低稅率政策不會變；資金進出自由，貨幣自由兌換。

23條立法，針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利。完成23條立法，香港將依法更好保護私有財產、企業所有權、合法繼承權，保護一切投資者的利益，保護個人私隱和商業秘密；《條例草案》不影響任何正當的商業活動和市場交易，包括正常的商業諮詢，還將為香港提供更加有利穩定的營商環境。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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