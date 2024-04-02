楊莉珊｜香港是全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市

美國經濟智庫米爾肯研究院首次在港舉辦全球投資峰會，主題為「共同繁榮：連接全球市場」，超過550位金融、科技等企業領袖參與，深入探討亞洲和世界的機遇，並強化公共和私人部門之間的合作精神，以解決金融業的各種熱點和關鍵問題。財政司司長陳茂波在開幕致辭中提到，香港是全球唯一匯聚內地及國際優勢的城市，一方面，能享受進入內地市場的優先管道，是內地金融市場逐漸開放的試驗地，也是人民幣國際化的前沿，互聯互通管道亦不斷拓寬，包括債券、ETF和衍生品。另一方面，香港作為國際金融中心，持續維持自身法律體系，人才、商品、資金自由流動。



來稿作者：楊莉珊



回歸以來，香港憑著「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，成為全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市。香港保持自由港和獨立關稅區地位，支持多邊貿易體制，資金、人才和資訊自由流通。根據《基本法》，香港可以「中國香港」的名義，參加國際組織和簽訂協議，在國際舞臺佔一席位。

香港的核心競爭優勢是「一國兩制」，以及來自國家強而有力的支持。香港是全球唯一匯聚內地及國際優勢的城市，一方面，能享受進入內地市場的優先管道，是內地金融市場逐漸開放的試驗地，也是人民幣國際化的前沿，互聯互通管道亦不斷拓寬，包括債券、ETF和衍生品。另一方面，香港作為國際金融中心，持續維持自身法律體系，人才、商品、資金自由流動。陳茂波表示，這些獨特優勢幫助香港成為「超級連繫人」和「超級增值人」，聯繫內地和全球的人才、公司、資金、項目、機遇。

香港是亞洲最大的國際資產管理中心，亦是亞洲最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心等。香港首屈一指的投融資平臺，吸引海內外資金自由流通，令香港成為企業成立財資中心的理想地點。

國際貨幣基金組織在去年5月17日的評估報告中，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位，評估報告肯定香港有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝，對金融業規管水準甚高，聯繫匯率制度也暢順運作。

從政策角度看，陳茂波表示，香港短期內應為市場注入信心，中長期則專注推進高質量發展。短期措施包括移除所有需求端的限制，例如早前撤銷樓市辣招、增強股票市場流動性、激發入境旅遊活力、進一步刺激消費、組織更多盛事活動、推進香港品牌，為中小型企業提供流動性、商業發展、數字化轉型支持等。中長期策略方面，陳茂波認為，應大力推進綠色可持續發展、數字經濟，以及向八大中心的目標邁進。

去年香港入境旅客達到3400萬人次，今年估計至少達到4600萬人次，隨住國際航班持續恢復，相信數字會上升，而金融市場依然強勁，港股總市值正在增長，新股上市亦趨向更多元化。

隨著香港全面復常，不同的世界級金融界盛事紛紛在香港舉辦，包括雲集300位全球金融機構負責人的「國際金融領袖投資峰會」，以及由香港金融管理局和國際結算銀行合辦的高級別會議，並包括載譽而歸的家族辦公室頂級專屬盛事「裕澤香江」高峰論壇，以及米爾肯研究院舉辦的全球投資峰會。除上述大型國際峰會外，於3月22日至4月7日期間，多項國際級大型盛事亦將輪流上演，涵蓋潮流、體育及藝術等領域，吸引全球不同界別人士齊集香港，從盛事經濟中創造大量商機，帶動香港向世界綻放獨有的魅力與活力。

香港金融盛事展示香港國際金融中心的優勢、發展潛力和投資機會。通過匯聚全球富裕人士的家族辦公室，以及投資者、企業家和創業者，可以造就更多跨界別、跨領域的合作機會，將資金帶來香港，鞏固和提升香港資產和財富管理中心的地位，同時亦可以讓香港更緊貼市場的脈膊，推出新產品、新服務，提升競爭力。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，連繫著內地和世界各地的投資者和資本市場，為投資者和資金創造價值和機會，也為國家和區域的經濟繁榮發展貢獻力量。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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