來稿｜城市街道創新：消費經濟重生的關鍵

來稿作者：嚴卓衡



疫後經濟陷入困境，本港旺區人流不復再，近月再度觸發店舖結業潮。復活節長假期間，又有大批市民選擇離境外遊，讓商戶叫苦連天。面對當前逆境，有何出路？

本港物價貴、消費性價比低，乃是人所共知。然而，本港失去競爭力的更深層原因，是城市失去了獨特性。過去香港作為經濟城市，地產主導的遊戲規則，不利於小店生存。重建將舊區拆得就拆，標誌性的霓虹燈亦逐漸消失，由倒模的大型商場和連鎖店取代。久而久之，城市的重心以商場為本位，由地鐵站利用天橋一站式連接。這種規劃雖然很方便很有效率，但也逐漸磨滅本地的街道文化和特色。到處變得一式一樣，又怎能怪人們情願到內地去日本，對這個城市失去興趣？

本地經濟要自救，就必須在新的大環境下尋回自身的獨特性。

街道才是一個城市的獨特性的所在。在街道上，我們才能看見真正的香港，感受到城市的多樣性和隨機性，這是商場無法提供的。相比之下，商場雖然也是人們聚集的地方，但通常過於商業化，缺乏街道那種自由流動和社區互動的氛圍。

城市散步和「City walk」的興起有其原因：更多人開始追求體驗。不少內地遊客喜歡重遊港劇場景，以至樂於在街道漫步感受城市特色。街道漸漸從行程變成了目的地。街區的氛圍、街道的文化和歷史，以及在街上發現的獨特發現，通通都是「人工化」的「打卡點」、短期夜市和商場無法給予的體驗。

許多外地城市也面對類似困境。自從疫情開始，不少民眾因能彈性在家工作，便搬到市郊居住，不再經常在市區活動。許多商戶因而結業、街舖空置率高企。當局為了挽回劣勢，便開始進行街道活化。

紐約市自疫情期間，已經舉辦「開放街道」（Open Streets）計劃，將某些街道暫停行車，變成臨時公共空間。因應室內用餐限制，當局又開放「街道餐廳計劃」（Open Restaurant Program），允許餐廳在行人路和路旁泊車位設置戶外用餐區域。疫後這種安排已經恆常化。

其後，當局委託的顧問報告指出，這兩個計劃幫助了很多商戶在疫情期間免於倒閉，並且顯著促進了消費，甚至鼓勵新商戶在這些地方開業。報告所觀察的五條開放街道當中，商戶2022年夏季的營業額，比疫情前高出兩成水平。報告亦發現，這兩個計劃成功保住了10萬個就業機會。

事實證明，人流才是關鍵。要扭轉局面，我地需要將街道塑造成公共空間，圍繞人的尺度和需要而設計。當街道大部分空間都分配予汽車，環境當然變得不愜意，讓人不願久留。行人優先的街道改造，能夠真正美化街道景觀和吸引更多人流，使人樂意駐足停留、休息和享受城市的氛圍。當人們想在街道上逗留，自然願意消費。

商家要生存，需要大膽求變。政府想做好經濟，也應如此。要讓城市真正重新變得有趣，就必須重塑街道的吸引力。以創新思維活化街道，大膽嘗試才有出路。

作者嚴卓衡是城市規劃師、街道變革發起人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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