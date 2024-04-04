來稿｜監管戒煙服務成效　評估私煙佔比方能有效控煙

來稿作者：盧啟律



財政預算案後連續兩年加煙稅約30%，令主流品牌香煙售價突破100元。加稅之後的一個月，海關高調進行反私煙行動，月內檢獲約近7000萬支懷疑私煙，市值高達3億元。無用置疑，私煙問題在加稅後更加嚴重。不法集團沒有因當局的大力打擊而收斂，非法「老鼠煙」的宣傳帖文在社交媒體非常泛濫；早前有報道更指出，原來不法集團早有準備「迎接」加稅，在預算案前已招攬了全港約500間實體店「加盟」散「老鼠煙」，包括士多、茶餐廳甚至涼茶舖。

其實，自政府2022-23財政年度「第一次」加三成煙稅後，許多傳媒都有報道過「老鼠煙」在市面泛濫的情況，提醒政府在制定控煙政策時多加考慮。吸煙有害，吸「老鼠煙」的禍害是以十倍計，在此不贅。教人失望的是，政府至今仍是現實仍不願認真研究一下，本港私煙市場實際佔比多少，就再一次決定大幅加煙稅。

政府官方經常引用世衞的「煙稅佔零售價75%或以上」做檔箭牌，世衞指煙稅達此指標便可有效降低吸煙率，這的確是事實，但事實的全部，是世衞同時有表明，這建議的重點是有關地區鄰近的煙草價格要一致，才能達到預期效果，否則會有走私問題。

香港現時香煙零售價高至100元，而內地、澳門、台灣及東南亞等鄰近地區的煙草價格低一大截，煙民就有很大誘因去購買從外部流入的平價私煙。根據關注組過去兩年實地訪問煙民，幾乎肯定絕大部分煙民都表示不會因加煙稅而戒煙，表示會考慮冒險買「老鼠煙」的反倒不少。

我們的醫務衞生局一直堅稱「加煙稅與私煙增加沒有必然關係」，又以全球煙稅數一數二重的澳洲為例，指當地沒有私煙問題。事實真的是這樣嗎？根據ABC News（澳洲的公共廣播媒體）報道，當地一包20支香煙售價高達220港元，由於私煙平一半有多，煙民買私煙漸漸成為主流。而且在重煙稅下，豐厚私煙利潤也引發許多嚴重罪案。不法集團會威迫市面店舖協助售賣私煙，如果店主拒絕，下場就是被縱火。去年墨爾本試過一個月有三宗，亦出現不少相關的搶劫案件，所以香港絕對要引以為鑑。

眾所周知，政府多年來根本無方法及足夠資源打擊私煙，才造成今日局面。以「點心紙」這類違法煙草廣告為例，許多屋邨住戶經常收到私煙傳單，去年也接獲了1290宗相關的舉報，最後衛生署控煙酒辦成功檢控僅得12名，阻嚇力明顯不足。時至今日，私煙集團已不單用傳統的「點心紙」傳單促銷，不少煙民表示，加煙稅前後也在Facebook、Instagram 見到很多私煙宣傳，標榜「唔好再捱貴煙，因為私煙$30包咋」。「老鼠煙」的銷售點亦已各區遍地開花，甚至提供「免費試食」，誘使更多煙民轉購「老鼠煙」。

控煙有許多方法，不一定要靠增加煙稅，其他國家地方會推行不同措施，例如設立吸煙房、禁止邊行邊食行為，保障非煙民。而最關鍵的，其實是為煙民提供適切有效的戒煙服務。惟根據關注組2022年一項調查顯示，在1,015位吸煙受訪者中，只有42%吸煙受訪者表示過去一年曾留意到政府戒煙服務資訊，而當中有77%認為這些戒煙服務無效。另外，據政府統計處2022年數據，在曾找方法戒煙的吸煙人士之中，有85.4%是「靠自己意志」，只有7.9%是「靠當局資助的戒煙服務」（包括電話熱線、針灸戒煙服務及郵寄戒煙藥物服務）。無論係我們的調查，抑或是政府統計處數字，都反映政府多年來大灑金錢資助的戒煙服務成效不彰。但當局為了證明加煙稅可令煙民戒煙，經常引用一些似是而非的數據「自我安慰」。

「今年加煙稅後首周，致電衛生署戒煙熱線的人數即時飆升近3.8倍」，單看標題，或會誤會衛生署戒煙熱線很受歡迎，但其實是因為此前的基數太低。翻查資料，去年加煙稅後，該熱線每周平均來電數目僅約142宗，全年使用戒煙服務的吸煙人士亦只有6663位，對比58萬整體吸煙人口局，根本是不足輕重。更何況，關注組一直強調，「致電人數」及「參與人數」兩者均不能當控煙指標，「參與戒煙服務者的戒煙成功率」才是反映戒煙工作的真正指標。

根據2021年的數據，本港吸煙率已跌至9.5%的歷史低位，醫務衞生局局長盧寵茂近日重申，堅持向着明年降至7.8%目標進發，稱有信心可以做到。但目前香港私煙泛濫情況有目共睹，一再盲目加煙稅，就想將這個已經很低的比率進一步壓下去，注定會失敗收場。

當下這個階段，政府現時應該重點做好加強教育及提升戒煙服務質素，同時針對私煙源頭，與來貨地區的執法部門緊密合作，攜手打擊。關注組希望，政府在快將公布的「控煙策略公眾諮詢」結果時，能夠就打擊私煙貿易交出成績和長遠策略，這才是最切合現實、最有效的控煙方法。

作者盧啟律是長遠煙草政策關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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