來稿｜家長們希望讓孩子呼吸清新空氣

來稿作者：麥丹莉



新春期間，不少家長攜子女逛花市、辦年貨。我留意到家長一隻手牽著小朋友，另一隻滿手年貨，還要左閃右避提防吸煙人士的危險煙頭，場面驚險。所有人都值得擁有「零煙害」的環境，尤其是下一代。我們曾經諮詢過的家長們，都贊成增加煙草稅，希望藉此減少吸煙者吸煙意欲，給孩子們一街乾淨的街道。加強控煙，政府責無旁貸。增加煙草稅能鼓勵更多吸煙人士戒煙，保障小朋友健康快樂地成長。

吸煙不是吸煙人士自己的事，不但影響他們的健康和生活，同時影響非吸煙人士的健康及呼吸清新空氣的權利。不知道家長們有沒有試過，在街上看到邊行邊吸煙的人士，手上熾熱的煙草在空中亂行，拖著子女的家長提心吊膽，不知道燃點中的捲煙會否燙到孩子。家長們在洗衣服時，有沒有發現衣服上突然多了一個圓型的洞。接孩子放學回家，衣服沾滿臭臭的煙味。孩子在街上吸入二手煙、三手煙無疑是有損孩子呼吸道健康。

早前一項調查顯示，九成多家長支持香港加強控煙措施，擴大法定禁煙區至更多公眾地方、禁止邊行邊吸煙及提高違例吸煙罰款等。當中逾六成現在吸煙的家長支持該措施。吸煙禍害下一代，是人人都知道的事，即使是煙民家長亦贊成為下一代劃線全面禁煙，可見禁煙是家長們的共識，沒有人想看到下一代在煙霧彌漫的社會生活。

煙草絕對不是日常生活的必需品，而是危害健康的有害物品。吸煙與健康委員會最近建議預算案加煙草稅75%，作為家長，我支持相關建議。增加煙草稅大力鼓勵吸煙人士戒煙，不但降低他們患上吸煙相關疾病的風險，節省購買煙草的金錢。最近有報導指出，以吸煙人士每日平均吸煙數量約12支為例，月均支出約一千五百元。戒煙人士成功戒煙後，一年可節省超過一萬七千元，足以繳付子女三年書簿費，所以戒煙既能減輕生活開支，又能保障自己和子女有更好的生活水平。

家長每日為家庭、子女努力地工作，都是希望給予下一代理想的生活環境。政府應加強控煙、禁止邊行邊吸煙及大幅提高煙草稅；減低煙草產品的可負擔性，從而鼓勵更多吸煙人士戒煙，讓家長們放心，讓孩子們健康地在社區成長，呼吸清新的空氣。

作者麥丹莉是油尖旺家長教師會聯會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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