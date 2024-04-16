楊莉珊｜兩大支柱三大因素　香港仍是國際投資者的最愛

最近本港有部分餐飲、零售企業經營困難，就連樓股的表現均也不如往昔暢旺。由此引發輿論擔心香港是否風光不再,甚至有人別有用心地在網上創造「國際金融遺址」等潮流用語來諷刺香港金融行業風光不再，也有人將矛頭指向日趨完善的國家安全法。筆者身在商界，卻有不一樣的感受！



來稿作者：楊莉珊



筆者最近與多名學者、國際投資者交換意見，大多都認同香港仍是國際投資者與資金的首選之地，因為香港有構建國際金融中心的兩大獨特支柱，加上有三大輔助因素，國際金融中心地位無可替代。專家認為，短期的經濟週期調整會衝擊部分行業，但這正是汰弱留強，創造投資新機遇的關鍵節點。

最近一連串的國際金融盛事，多個大型國際金融盛事排隊登場，3月25日有首屆「世界合一論壇」（One Earth Summit）；3月26日則是有超過550人出席的首屆全球投資峰會，該活動由美國非牟利民間智庫米爾肯研究院（Milken Institute）首次在港舉辦。還有3月27日舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，探討如何在充滿挑戰的外圍環境中，推動家族辦公室落戶香港並持續蓬勃發展，一連串的金融盛事正正說明國際金融界對香港仍保持高度關注。

香港從小漁村跨越式發展成國際金融中心，這並非偶然，筆者以為有兩大支柱性因素是香港獨有。其一是香港良好的營商環境、簡單低稅制、資金自由港、與西方接軌的司法制度、金融監管高效，以及最自由經濟體等制度優勢；其二是內地與香港不斷增強的經濟貿易聯繫。兩者有機結合保證了香港經濟長期穩定，推動香港持續提升國際金融中心地位，亦是當前香港保持國際金融中心競爭力、應對外部挑戰的制勝之道。

金融界的朋友分析，國際金融中心的生命力主要取決於人才、監管環境及市場流動性這三個主要因素，香港三個因素齊備，並非其他地方可輕易挑戰。首先是全港逾20萬名金融人才以及數萬名會計師、律師、大律師及資訊科技專家等高級專業人士，這些人才是香港維持國際金融中心生命力的關鍵群體。香港多年來實行開放高效的人才政策，不拘一格大力吸引環球人才，洛桑國際管理學院（IMD）及世界經濟論壇（WEF）等權威研究都指出，香港的金融人才在亞太乃至國際各主要經濟體當中都名列前茅，這讓香港與其他國際金融中心的競爭當中常常處於上風。

其次在於香港有符合國際標準的監管環境。國際金融監管是涉及法律體系、監管架構、經濟政策和監管成本等諸多方面的系統工程，香港的法律架構以普通法為主體，與歐美大多數國家可無縫接軌，一方面靈活透明，另一方面可以較大限度地維持市場公平及具有較高效率，有利金融創新和發展。此外，特區政府經濟政策具有靈活性，行政管理體系有利於商業活動，這些因素都讓國際投資者更願意來香港投資。

特別是國家安全法落地後，不少外資均表示對投資環境更有信心，筆者從媒體見到，摩根大通總裁兼首席運營官丹尼爾·平托（Daniel Pinto）強調將繼續投資香港，他相信香港很快走出當前的經濟周期調整並走向復甦，繼續發揮其作為全球第二大國際金融中心的潛力，「一個世紀以來，摩根大通對香港作為金融中心的信心一如既往。」

其三，深度和廣度是金融中心發展成熟與否的重要指標，金融市場的流動性形成過程較為複雜，需要多項因素長年累積發揮作用，也因此不容易被其他市場取代。香港長期保持全球最自由經濟體地位，資本自由進出，沒有任何投資限制，與主要金融市場及各國客戶保持著自由便捷的聯繫。香港在亞太時區完整對接國際金融市場及各類投資者，一方面承接內地資金，另一方面廣納世界財源，蓄八方之水，積累成為香港金融市場源源不絕的流動性池塘。

《人民日報》海外版早前以《全球投資者把「信心票」投給香港》為題，指出香港最近一連串財金盛事說明國際投資者把「信心票」投給香港，主要是看中香港「聯通中西」的獨特優勢和香港國際金融中心背後的巨大機遇，只要這些基本因素不變，香港的國際金融中心地位將無法撼動。這也是我們很多商界朋友繼續深耕香港的關鍵原因之一。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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