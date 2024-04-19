來稿｜以伊大戰一觸即發　美國敢否作政治豪賭？

來稿作者：梁森



以軍4月1日轟炸伊朗駐大馬士革大使館，炸死一批伊朗伊斯蘭革命衛隊將領，引來伊朗於13日向以色列境內發射飛彈及無人機報復，卻遭以軍及其美英盟友等多國悉數攔截，事後以軍揚言反撃。

美英聲稱不支持以色列報復，是因其深怕會令局勢失控，影響拜登今年年底選情。對於拜登個人來說，首要目標是要在大選中撃敗捲土重來的特朗普。此必先要安撚黨內左翼的反戰情緒，尤其是關鍵搖擺州份威斯康辛州的阿拉伯裔選民。

受國內選民約制，拜登在中東立場上亦不敢造次，甚至與內塔尼亞胡在加沙戰事上多次出現裂痕。

儘管如此，以色列既然誓言會對伊朗展開行動，美國在以伊不可逆轉的正面衝突中，也是有危亦有機。

以軍要對伊朗發動攻撃，首個目標自然是多年內一直欲除之而後快的核設施，以阻止其取得核武，威脅以色列的生存權，也為伊朗區內的死敵沙地阿拉伯去除心中大患。美國甚至可以此作為理由，勸阻利雅德放棄其擁核野心。

當然，伊朗核設施藏於深山地底，以軍要連根拔起亦非易事，此將考驗其的導彈及空襲能力，以及伊朗的防空系統。

其次是打撃伊朗的軍事及防空設施，癱瘓其反撃能力，解除伊朗對以色列再度反撃的威脅，另外則是打撃伊朗油庫，削弱其經濟。不過此將會惹來另一大國中國的反彈。要知道伊朗的石油出口九成運往中國，勢必影響中國能源供應。

除非中國加強與伊朗針對以色列的軍事協作，否則特拉維夫犯不着發動能源戰，與北京全面對抗。

相反伊朗目前的孤立處境，更是美以可以倚仗的優勢。沙地為首的阿拉伯國家，一直在支援巴人上只做門面功夫，對德黑蘭更是戒心猶存。中國在此問題上叫價力有限，普京更是因烏克蘭戰事難以抽身。一旦美以成功打撃伊朗軍工設施，也可進一步削弱伊朗對俄供應武器，或許也會利好現時處於劣勢的基輔。

如此說來，除了國際輿論及國內選民的壓力外，美國在以色列對伊朗的反撃中得到的，可能遠比失去的多。因此儘管美英表面上反對以色列報復，同時上亦重申將防衛以色到，此無疑是為以軍毫無顧忌反撃伊朗開了綠燈。

作者筆名梁森，是資深傳媒人，長年分析國際政治。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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