來稿｜香港怎樣變？利用City Walk拓室外消費

來稿作者：林家茵



早前港澳辦主任夏寶龍在國安活動上，花了大篇幅談及香港的經濟發展，尤其針對坊間熱議的消費模式改變，夏主任爆金句指出，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，要積極識變、應變、求變。誠然，面對港人北上消費、旅客不再熱衷買買買，香港的業界需要變，但更重要的是政府亦需要配合應變，在政策上為業界開綠燈，才能攜手創造更佳更多元消費環境，增加香港對旅客及本地居民的吸引力。

政府重點打造盛事經濟，旅發局曾估算每150萬名遊客可為香港帶來0.1%的GDP增長，期望帶動旅遊、酒店、餐飲零售等行業，但現實卻是這些盛事並沒有成功「變現」。根據旅發局數字，雖然旅客人數在逐步增加，但去年全年與入境旅遊相關的總消費為1,784億元，相比2018年的3,317億元高峰少了近五成，正正反映出業界旺丁不旺財的困境。另一方面，訪港旅客也感嘆未得到最好的體驗，例如提到香港消費場景缺乏新意、購物不再是首要選項。

種種現象均顯示香港「求變」刻不容緩，問題是怎樣變？在夏寶龍主任的講話中提到要「順應時代發展潮流」，而當下消費及旅遊模式中最大的潮流就是City Walk（城市漫步），即通過慢節奏的徒步深度遊方式，串聯起城市的地標景點、餐廳店舖等。根據小紅書數據，2023年其用戶已經City Walk超過200萬公里，相當於繞地球16圈。

這種趨勢在城市中發展出步行街區、商業地標戶外空間延伸出的露天市集、臨街外擺餐廳、街頭展覽等新模式，方便遊客一邊沉浸式感受當地文化，一邊不經不覺主動消費。内地近幾年興起的夜間經濟、戶外經濟就是由此而來。在世界其他國際消費大都市，亦早有著名的戶外商業街區。例如澳洲雪梨最知名的岩石區假日市集，零售、餐廳、酒吧、街頭表演豐富多樣；新加坡在疫情後的碼頭區亦增設更多露天酒吧食肆，吸引客源。

這樣的露天消費模式也得到香港民意的支持，根據香港百貨、商業僱員總會早前的調查，在1862份有效回覆中，有近七成受訪者支持設立夜市，其中最吸引的項目前三名就是飲食、零售及表演節目。協會更建議設立長期的市集，逐漸發展成景點吸引旅客，亦可在旅遊區設立市集帶動人流，為商場、食肆打氣。

既然消費者已經不拘泥於室内，城市管理者及商家更應行前一步，多在室外空間下功夫，抓住City Walk的熱潮，打造City Shopping、City Dining甚至City Exhibition的場景，將消費從室内延伸至室外。

在香港要找到這些室外空間不難，亦不只限於維港兩岸，一是利用現成的各區商場室外延伸空間，如商場前空地、公園、海濱、天台等舉辦活動，不僅可以為旅客創造體驗式的消費氛圍，同時直接帶動人流量及銷售額，也可向世界各地旅客展示香港絕佳的創意理念及購物之都的風氣，變成宣傳香港的一個窗口；二是在各盛事活動的就近位置，如公園草地、體育館前空地、海濱空地等配合舉辦市集、美食節、展覽等，讓旅客在參加盛事之後坐一坐、嘆一嘆，感受香港的城市氣氛。

要做出這些改變，不應只是業界的一廂情願，政府各相關部門都需要出一份力與業界拍住上，例如從地契、條例、使用限制方面對戶外、室內用地予以放寬，例如容許在空地或通道增加座位或簡單的設置，讓遊人歇一會，吸引他們打卡等；鼓勵業界發揮創意，盤活室外空間，甚至選擇特色的活動將其恆常化，為餐飲零售業開拓出新的思路和場景。特首李家超說，很高興見到營運者已經就應對旅客新的要求和消費模式作出轉變，那麽政府當局和政策制定者們又做好準備，與業界一起變了嗎？

作者林家茵是地產代理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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