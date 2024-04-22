筆凱．傑語｜沒有風險哪有回報？

來稿作者：郭凱傑



不知道從何時開始，風險管理成爲了香港的主調。每天打開報紙，金融風險、經濟風險、地緣政治風險、安全風險等不絕於耳。社會各界似乎都進入了謹小慎微的死胡同：小心翼翼地往前邁一步，遇到任何問題就往後倒退三步。

上月筆者發佈了創業政策研究報告，希望香港藉推動創業尋求新的突破。其中一個主題正在於：相對於世界各地而言，在香港願意冒險去創業的青年爲何較少？報告固然就創業教育提出多項措施，希望透過親身體驗提升青年創業意願；但歸根究底，此等心態的形成與社會經濟近幾十年的發展軌跡脫不開關係。

事實上，香港從漁村到工業中心再到貿易港、金融中心，一路走來有賴於一代又一代的創業者帶領一次又一次的轉型；傳統上，香港不但不怕風險、不怕競爭，反而應理解爲風險之都才對！

然而，當我們最近三十年一直享有國際金融中心地位，金融、法律服務等專業自然順理成章成爲主流就業選項。對於青年而言，畢業後動輒百萬年薪，何樂而不爲？與此同時，香港生活成本高居不下，導致青年摒棄高收入專業、進入創業領域的機會成本更高。當我們問爲何國内外推動創業比香港步伐更快、成果更豐碩，與實際成本與風險的考量離不開關係。

目前香港經濟面臨轉型的瓶頸，要取得突破就必須要重燃當年一往無前的拼搏精神；政策上的支持，推動固然必不可少，但更需要社會層面的深耕細作。例如，無論是家長還是院校，是否對青年進入非傳統行業給予足夠的理解與支持？

不過話説回來，要對風險取態更積極的又豈止是青年？

上周剛宣佈的國際港口吞吐量排名，香港歷史性首次跌出世界十大，貿易港地位面臨一去不復返的窘境；當中固然有鹽田港等對手競爭激烈、政策轉變的外在因素，但自身多年來無論基建還是政策都沒有突破卻是不爭事實。當好景時沒有積極投資、精益求精，面臨生意下滑時自然更不願投資、又豈會有回報？

日前公佈的智慧城市排名，香港跌至20位，遠落後於新加坡、上海、臺北等地。政府固然推出智慧城市藍圖，可見措施包括過海隧道易通行等；但無論是推動公私營服務電子化（如停車場）、物聯網、電子支付等的步伐都依然落後於其他地區。香港作爲國際城市，爲何當今坐的士依然未能全面電子支付；網約車在各地大行其道，爲何我們依然未有法律框架作規管？原因自然離不開衆多風險因素的考量，包括不同社會團體訴求等。與其追求硬指標，是否更應大力讓社會感受到生活上的便利？筆者認識不少内地朋友，都說在深圳生活的便利程度遠比香港為高；目前社會聚焦討論北上消費風潮，但冰封三尺非一日之寒，港人北上除了消費水平差異外的其他因素，實際上更值得我們深思。

另一個例子是目前的衆多產業規劃：推動經濟轉型怎麽可能沒有風險？如韓國二十多年前提出文化立國之說，誰能預計扶持了文化產業、培育了衆多從業員之後，韓流會否像今天一般大行其道？但如果當年怕投資失利而止步，又豈會有今天的碩果？

當然，上述一切並不代表要盲目追求風險；不過，找錯處、找風險總比提出辦法容易，而辦法總比困難多。香港歷史上的多次轉型，都是匯聚社會各界智慧、乘風破浪前進的結果，而筆者相信這種民間智慧依然存在。面對當前大時代，必須大破大立：上至政府、下至市民，都需要放下爭議、凝聚共識，尋覓未來發展路向，香港方能在愈趨複雜的激烈競爭中保持國際地位。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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