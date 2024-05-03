來稿｜大型盛事遍地開花　18區才可真正繽紛

來稿作者：林家茵



疫情過後全球生活消費及旅遊模式也在改變，本港在移民潮及北上玩樂成風下，市道不振，特區政府一年多以來，雖出多次出招想激活市道，但成效不太顯著。大型盛事如5.1的海上煙火匯演，觀乎「小紅書」上的留言，內地客似乎覺得新鮮感欠奉，而這些活動多數也在維港兩岸地區舉行，整體上始終離不開固有模式。筆者認為，政府必須強化每一區的特色活動，務求區區有盛事，並抱著勇於嘗試的心態，令大型盛事遍地開花，才能真正做到「18區日夜都繽紛」，帶動人流，催旺市道。

特區政府近期積極推動盛事經濟，並成立「盛事統籌協調組」，由財政司副司長黃偉綸擔任組長，負責檢視、訂定及更新「香港盛事年表」。根據截至3月的最新年表，今年上半年約80項盛事中，基本上9成的舉辦地點也在維港兩岸或大球場、維園等主流地區和場館，非主流地區的盛事寥寥可數，大概只有鴨脷洲洪聖傳統文化節、長洲包山嘉年華及一些獨特場館如粉嶺高球會、沙田馬場、將軍澳單車館等。

誠然，個別大型盛事如七欖、花車匯演等繼續辦得十分成功，但老實說，這些都是「食老本」的項目。後疫情時代，市民的生活規律、遊客的旅遊模式也轉變了，當局實難再單單依賴傳統方式吸引消費，不可停留在「灣仔看煙花後去蘭桂坊」、「行星光大道後往廣東道購物」或「逛廟街夜市食煲仔飯」層面。需知道盛事過度集中某些主流旅遊旺區舉行，難以吸引更多遊客前來參與之餘，本地市民也會覺得沉悶。

筆者認為，政府必須突破固有框框，有更廣闊的思維，例如煙花匯演不一定要在維港舉行，尤其往後如果每月也會放煙花，何不逐個區舉行？按每個區的特色，調整煙花圖案內容，相信絕對可帶旺每區的人流，亦可帶來新鮮感。其實外地不少地區也會在不同地方辦煙花大會，翻查資料，本港早於80年代曾在屯門蝴蝶灣一帶舉行過煙花匯演，當時成為一時佳話；2009年屯門青山灣亦舉行過大型的「國慶銀花耀屯門」，慶祝國家成立60周年，吸引約10萬名市民聚集於海岸旁觀賞，活動十分成功，當年也有廣泛報道。

事實上，政府現時舉辦的「18區日夜都繽紛」活動，很多都只是一些地區性的小型市集，難以帶起熾熱氣氛，建議當局可在新界及九龍揀選一些人口眾多的大區，屯門之外例如沙田、大埔、荃灣及將軍澳、觀塘等，陸續安排煙花匯演，並按情況在各區舉辦大型盛事，這樣可加強地區官民溝通之餘，亦有助推動當區商店及餐廳的生意。

另外，在宣傳盛事方面，政府也應投放更多資源在維港兩岸以外的地區。舉個例子，政府因應金庸先生的百年誕辰，舉辦「俠之大者—金庸百年誕辰紀念」一連串活動，集文化、藝術、創意、傳承、教育於一身，甚具吸引力，但當局重點宣傳只落在中環愛丁堡廣場的「江湖盛滙」展覽，卻忽略了沙田香港文化博物館的「任哲雕塑展」，導致兩者人流出現明顯差距，實在不太理想。

無論如何，「18區日夜都繽紛」方向正確，當局現時首要摒棄「煙花匯演一定在維港舉行」的舊思維，並將大型盛事分散安排在不同地區舉辦，務求將盛事氣氛推廣至全港各區，做到「人氣變成財氣」，這樣有助凝聚地區民心，並可提升區內居民的幸福感，以達致去年施政報告所提出的「惠民生添幸福」。

作者林家茵是地產代理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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