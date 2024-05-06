張美雄｜借鏡杭州、寧波「雙城記」，解香港創科困局

近年，每逢假日很多本港市民都會到深圳及內地城市遊玩，除了因為內地消費性價比高外，也因為當地的發展一日千里，在疫情後為港人帶來不少新鮮感，吸引很多港人探索「開眼界」。當中最引人入勝是內地創科發展融入人民的生活體驗，科技發展的速度更貌似拋離本港。在部分的國內一線大城市，無論在市面上看到的電動車或零售品牌、以至物流品牌，都融入不少創新科技。



來稿作者：張美雄



筆者早前便隨同生產力局到杭州、寧波進行考察。行程的焦點是到訪科技龍頭阿里巴巴旗下的菜鳥物流、盒馬鮮生等港人十分熟悉的內地企業其位於杭州的總部，以及寧波的甬江實驗室、永新光學等創新孵化基地，了解科技如何融入生活，甚至運用科技的優勢，開創全新商業模式。這些科技龍頭企業的運作，突顯了如何善用數字經濟、人工智能幫助其產業發展，才可以在全球競爭及迅速變遷的環境下生存下來，簡單而言，科技創新催生的新產業新模式，突顯了「食老本」的傳統金融地產時代早已結束。

就以盒馬鮮生為例，表面上港人看到只是一間新的新鮮超市，但其實阿里巴巴在後台是雲端技術、大數據及物料網新科技，希望做到一種新零售模式。除了運用科技了解客戶消費模式、給消費者更好的服務外，盒馬先生的創新，在於其運用創造出去中心化的物流體系，加上與同樣阿里巴巴旗下菜鳥物流合作發揮協同效應，以此降低供應鏈成本，提升營運效益，更容易做具規模的物流鏈。

盒馬鮮生表面上港人看到只是一間新的新鮮超市，但其實阿里巴巴在後台是雲端技術、大數據及物料網新科技。（相片由作者提供）

當地年輕人的朝氣是推動杭州成功的動力

當地的企業以科技創新顛覆舊有商業模式，這一點值得香港去借鑑，也為我帶來思想衝擊，原來企業的運作可以如此創新。另一方面，在考察過程間，筆者最大的感受莫過於與當地創科工作的年輕人交流。言談間我感受到這些年輕人大多數都打從心底，有改變生活的熱誠及對未來的希望，因此他們都顯得很有活力、朝氣，理想及拼勁十足，這一點或許就是帶領這些創科企業，甚至是整個杭州社會也在進步的最重要動力。另一邊廂在近年的香港，正正就是缺乏這種朝氣。身為香港的中青一代，實在明白到本港不論在政府、還是企業層面上，不能再崖岸自高，只有及時振作，才能追上創科上的落後，讓年青人重燃起希望。

區議員張美雄早前隨同生產力局到杭州、寧波進行考察。（相片由作者提供）

杭州寧波「雙城記」值得香港參考？

如果說杭州是數字經濟、在旁邊的寧波就是智能製造業經濟，兩大城市是整個浙江經濟的「雙引擎」，一直被稱頌為「雙城記」相輔相成。杭州及寧波的關係，令我聯想到「香港」及「深圳」兩大經濟城市，其實並不是「既生瑜，何生亮」的惡化競爭，反而是應該參考浙江的「雙城記」良性合作，人才共享、互補長短、各展優勢，這樣才可推動持續的繁榮發展。

近年常常聽說要抓緊「十四五」規劃機遇，令香港可以與深圳協受發展，成大灣區的創科中心，以更好融入國家發展大局。這並非一個政府哄誘年輕一代要正面向上的口號，而是真真切切讓香港「追落後」的妙策良方。而當中落馬州河套區發展成深港科技創新合作區深圳園區建設，年輕一代如何投入參與，將成為能否令香港打造成匯聚全球智慧的科技合作平台、具有國際競爭力的產業中試轉化基地的關鍵。

看過杭州的科技產業後回到香港，反觀香港的情況，地產壟斷下令三十多年來香港以同樣的模式複製利潤，雖然曾經受惠旅遊業政策帶動令香港經濟蓬勃發展，卻導致經濟產業單一，在這麼多年後在香港四周已經迎頭而上的今日，已難以與鄰近城市的競爭，更甚者囤積土地、炒賣、高地價等深層次問題，也愈來愈成為香港革新的絆腳石。

香港要變，政府思維、產業結構、各大發展商視野也必須變，不單要善用中國對外窗口的優勢，也要順勢而為、持續發展新質生產力、發展高端科技，這樣整個香港、以及香港的年輕人才有真正的出路。

作者張美雄是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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