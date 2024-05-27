來稿｜世衛須超然對待訴求

來稿作者：陳文坪



每年5月中下旬，就是聯合國世界衛生組織大會（WHA）召開的時間。而我們接收到的大量訊息是，完全與衛生保健無關，反而是台灣一直爭取參加世衛會議的新聞報道。可說是本末倒置。

第77屆世界衛生大會將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣在中國反對下已經多年被世衛大會拒於門外。而以美國為首的西方國家，包括英國、加拿大、澳洲、德國、日本、捷克、立陶宛等七個盟友于5月24日發表聯合聲明，呼籲允許台灣參加世界衛生組織（WHO）舉行的年度WHA。不過由於會員國意見有分歧，世衛總幹事譚德塞也不能隨意發出邀請。

要不要邀請台灣出席會議，就看世衛自身的定位？以及站在什麼位置看問題？如果世衛本身站在人類健康上看事件，那世界各地區的人民都應享有同等的待遇，任何地區都不能被忽視。

但是，如果世衛本身以自己是政治機構為出發點，那政治問題，就須用政治方式去加以解決。

回顧冠病疫情（COVID-19）在世界各地「 大流行」的三年裏，台灣政府在大流行初期的即時防疫，以及採取「封鏡」措施，的確在防疫取得不俗表現，經濟也持續增長。

回頭看馬英九執政的八年裏（2008年至2015年），以及蔡英文首次當選總統的2016年，台灣都能順利以觀察員的身份赴會參加世衛常年大會，並分享台灣的衛生保健、健保醫療等制度與經驗。然而，台灣卻在蔡英文執政的八年裏，七年未能參會，問題出在什麼地方，台灣當局真的沒有察覺嗎？抑或故弄玄虛？

是因為，2016年隨着民進黨籍的蔡英文當選新一任總統後，否定馬英九政府所堅持的「九二共識」這一政治框架，導致兩岸關係出現嚴重倒退。隨之而來的就是台灣國際空間的被擠壓。最明顯的是，過去能參與世界衛生組織年度會議的「入門卡」被收回了。另一個是，多個與台灣有邦交的小國，為了獲得更多的支持，轉而與中國大陸建交。

這是因為民政黨政府上台執政後，放棄前任政府的政策，有意推行去中國化。說徹底一點就是蔡英文政府摒棄「九二共識、一中各表」這一穩定兩岸關係的「定海神針」所造成的。

台灣過去七年裏，年年到WHO叩門，年年取不到門票。今年相信也不例外。即便接連被排拒在WHA門外，由多個台灣民間團體所組成的世衛宣達團5月15日召開記者會宣佈，今年仍將挺進日內瓦，向全世界展示台灣的醫療能量及不應缺席WHA的訴求。然而，門票在誰人手中？大家都知道，唯獨台灣領導人不知？說句不中聽的話，是台灣民進黨政府自拒於門外。

過去8年，蔡英文任內多個台灣「友邦」棄台灣而轉向中共建交，台灣的國際處境越來越艱難，問題就是出在兩岸政策。如果剛上任的賴清德不改弦易轍的話，今後4年，中台關係將繼續南轅北轍，拖累了台灣經濟，包括台灣人民的福祉。中國解放軍東部戰區宣佈，在5月23日至24日，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展「聯合利劍—2024A」演習，就是最直接的、最靠近、最大型的「圍台」預演。

台灣民進黨政府連續三屆執政已是事實。既然台灣人民已作出選擇，中國大陸也必須改變對台政策，不能再用過去的那一套政策說辭了。有必要接觸更多的年青人，從中了解他們的訴求。在這樣的情況下，中共須要展示更高的胸襟，讓全世界知道中共是「人類命運共同體」的倡議者與推行者。

後疫情時代，面對以美國為首的西方多國，要求世衛邀請台灣參會，這給中共與世衛帶來許多、更大挑戰。中共與世衛不能再以什麼「這是50年前聯合國席位更替所訂立的」為說詞了。台灣要求的是「台灣人民享有與世界各地人民一樣享有同等的衛健」而參加世衛會議。

換個角度看，半個世紀來，世衛不知增加了多少會員？也不知增修了多少次的章程與條規了？不能再以半個世紀前的條條框框為唯一的根據，在不違反大原則的條件下，須作一些靈活調整，必能給世衛組織、世衛成員及各方利益相關者達到多贏局面。何樂而不為呢？！

台灣要參加世衛會議，作為領導衛生保健、人民福祉的國際機構，WHO必須以超越政治、超然態度、超凡視野加以對待；中共須以更開闊的胸襟給予看待。如是這樣，可以讓那些反對中共的人士或國家無力可使，啞口無言。這不但能提升中共的國際形象，也能化解外部的壓力。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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