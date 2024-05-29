仲點論政｜必須保持國際化優勢

來稿作者：劉仲恒



在商業社會裡，任何產品或服務如果想穩住市場份額和抓住回頭客，除了價格要吸引，另一個更可靠的手段就是確保產品具備「人無我有」的特點。如果某樣特點只在你的商品上找到，顧客在別無選擇的情況下也必須買你的貨。同樣的道理也適用於城市之間的競爭，香港若要確保市場份額和抓牢回頭客，就必須在大灣區以至整個大中華區域內「招售」我們獨有的優勢。在筆者看來，這優勢就是「國際化」。

財政司司長剛在巴黎出席了「粵港澳大灣區—歐洲（法國）經貿合作交流會」，跟廣東省政府和澳門特區政府代表一起，向與會的超過400位法國和歐洲工商界領袖介紹，推廣粵港澳大灣區可以為歐洲商界帶來的龐大商機。廣東省加上香港和澳門也是個相當大的範圍，法國企業想進入也必須有個「切入點」，他們有很多城市可以選擇，那怎麼才可以叫他們選中香港呢？可見城市之間的競爭還是確實存在的。

在這競爭裡，香港固有的優勢其實不少，而且可以用「國際化」這個概念來總括。首先，香港使用普通法，可以在法制上跟眾多主要貿易夥伴接軌。作為國際金融中心，香港在資金、貨物、人員、資訊等方面是自由流通的，跟國際社會毫無隔膜，而且我們的商業規則也是跟國際標準一致的。另外，香港曾經是英國殖民地，早已是個華洋共處的社會，英語是香港的官方語言，具備國際視野是港人長期引以為傲的特質。在法國和歐洲大企業高管人員的心目中，這些肯定都是他們會認真考慮的因素。

因此，筆者覺得如果我們要保持競爭優勢，就必須強化香港的國際化因素。我們已經是金融中心，但在國際化方面的特質必須加強和提升。我們可以通過不同渠道開拓新的海外市場，吸納新的海外資金。去年尾，亞洲第一個追蹤沙特阿拉伯市場的交易所買賣基金在香港掛牌上市，特區政府積極鼓勵中東地區的家族基金進駐香港，也計劃在沙特阿拉伯的利雅得增設經濟貿易辦事處，又跟巴林簽訂了促進和保護投資協定，這些都是非常正確的做法。

走高科技路線是未來的發展方向。目前，InnoHK創新香港研發平台已經成功吸引了海內外30多間頂尖的大學和科研機構跟香港合作，設立了29間研發中心。政府可以善用已具相當規模的創科生態圈，積極吸引國際上具優勢和策略意義的科技產業公司落戶香港。

同時，香港可以在使用普通法這個背景下，鞏固和進一步發展香港作為亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位。其實，國家大力推動「一帶一路」政策，在法律和爭議解決服務方面的需求是巨大的，香港可以成為這方面的國際中心。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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