來稿｜中國電商平台在美遭嚴查需找新出路

來稿作者：于承忠



近期，美國海關加強了對跨境電商貨物的審查力度，導致大量通過T86模式（Type 86）清關的貨物遭遇延誤，其中包括Temu等知名電商平臺的商品。據報導，有數千噸的Temu貨物滯留在美國海關，同時超過15家報關行因涉嫌違規操作被暫停T86清關資格，起因涉及貨物錯報、低報及貨品帶有毒品成份（包括芬太尼）。這一事件凸顯了跨境電商行業在清關方面面臨的挑戰，也引發了業界對替代清關模式的廣泛關注。

T86模式原本是為簡化低價值貨物清關流程而設計，其快速便捷的特點備受跨境電商企業青睞。電商企業只需要申報清楚品名、國際商品統一分類代碼(HS code)、申報價值等資料，就可以在航班降落後幾小時內完成清關放行。然而，近期美國海關的執法行動表明，部分企業利用T86模式進行違規操作，例如低報商品價值、逃避FDA監管等，這也導致了海關加大了對T86模式的審查力度。T86模式允許價值低於800美元的進口商品免稅進入美國。這項政策被稱爲「De minimis」（最低免稅額），其目的是避免因徵稅額度不成比例的開支和不便。2016年，美國國會對《1930年關稅法》第321條（Sec 321）進行了修訂，將小額免稅的最低額度從200美元提高到了800美元。這項政策對於跨境電商，尤其是中國跨境電商出口美國的商品非常有利，因爲它允許大量商品在不繳納關稅的情況下進入美國市場，從而保持了價格優勢和市場競爭力。然而，近期有美國參議員提出取消800美元以下進口商品的免稅政策，這可能會對中國跨境電商造成影響。如果取消800美元的免稅政策或降低小包進口貨值的起徵點，將直接增加賣家的成本，可能導致商品在美國市場的售價上升，影響其價格競爭力。此外，海關審查可能會變得更加嚴格，進一步影響跨境電商的運營。

面對T86清關通道受阻的困境，ECCF（Express Consignment Carrier Facility）清關模式作為一種有效的替代方案，受到了越來越多跨境電商企業的關注，特別是對於需要接受FDA監管的產品，例如食品、藥品、化妝品等。相較於T86模式，ECCF模式在清關流程、合規性、貨物處理能力等方面具備明顯優勢：

1、更高效的清關流程：ECCF設施專為快速處理快遞貨物而設計，配備了先進的設備和專業的人員，能夠有效縮短貨物清關時間。

2、更嚴格的合規監管：ECCF模式對於FDA監管產品的合規性要求更加嚴格，能夠幫助企業有效規避因違反FDA法規而造成的延誤和罰款。

3、更強大的貨物處理能力：ECCF設施通常擁有更大的倉儲空間和更高的貨物處理能力，可以有效應對大批量貨物的清關需求，緩解T86清關受阻帶來的貨物積壓問題。

對於廣大B2C跨境電商企業而言，採用ECCF清關模式可以帶來以下益處：

1、縮短交貨時間：通過ECCF模式清關，企業可以有效減少貨物在海關的停留時間，從而提高物流效率，縮短商品的跨境配送時間，提升客戶滿意度。

2、降低合規風險：ECCF模式可以幫助企業更好地滿足FDA等監管機構的要求，降低因違規操作而面臨的罰款、貨物扣押等風險，保障企業的正常運營。

3、增強運營穩定性：在T86清關模式面臨不確定性的情況下，採用ECCF模式可以爲企業提供更加穩定可靠的清關通道，確保跨境電商業務的持續穩定發展。

T86清關模式受阻爲跨境電商行業敲響了警鐘，也爲ECCF模式的發展帶來了新的機遇。對於B2C跨境電商企業而言，積極探索和採用ECCF等更加合規、高效的清關模式，是應對挑戰和把握機遇的關鍵。香港作為對安檢有高要求和成熟的國際機場，絕對可以為各方把關，例如對所有前往美國的貨物進行額外的安檢措施，相信可以加強目的國海關的信心。

作者于承忠博士香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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