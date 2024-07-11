仲點論政｜建立國家觀念不易但勢在必行

來稿作者：劉仲恒



在當今世界裡，一個人的身份是一個敏感、你爭我奪而影響力巨大的東西，當中民族、宗教、政見和國家認同都是比較突出的考慮點。然而，建立一個人的身份並不是想象中那麼容易，如果認為身份認同是自然而然、與生俱來的話，那就錯了。身份認同是一個複雜的問題，需要在社會和歷史框架內建構。

在上面提到的民族、宗教、政見和國家四個範疇的身份認同裡，筆者對最後一項最感興趣。可以肯定地說，國家觀念的構建斷然不是與生俱來的。建立國家觀念是一個人跟身邊各項因素互動而形成的一個過程和社會現象，那個人生活在某個環境裡，就傾向於內化並實踐身邊其他人的行為，符合所身處社會的價值觀和文化規範，因為只有這樣那個人才能獲得心理和實際的安全，得到社會的接納。

由此可見，國家觀念是一個具備「可構建性」的東西。正因如此，在第二次世界大戰期間，估計有33,000名日裔美國人為美國軍方服務，其中20,000人直接參軍，有大約800人更在戰鬥中為美國捐軀。如果他們生出來是日本人的外貌就自動心存屬於日本人的國家觀念，又怎麼會加入美國軍隊，甚至為美國犧牲呢？所以，國家觀念是可以構建的，也因此是值得政府投入資源和努力的。

前一陣子，筆者看到跟慶祝香港回歸祖國27周年相關的「心繫家國」聯校國民教育活動匯演。查看過有關資料後，活動的目的是希望藉着不同的國民教育活動，讓參與的年輕一代認識和體驗中華文化的博大精深，領會中華民族的智慧和美德。筆者看見這項活動，馬上聯想起國家觀念的可構建性，從而深信花在培養青年人具備正確的國家觀念和強烈的國民身份認同方面的努力，是十分值得的。要完全沒有民族情感的一群人為那個民族付出所有，燃燒自己寶貴的青春，聽起來都覺得彆扭。

構建國家觀念和身份認同是個非常複雜的問題，而且需要投入的時間和資源都很多，不能期望能一蹴而成。但正是其可構建性，讓我們深信建立國家觀念是件不容易但必須要做的事情。香港是個多元文化的國際大都會，建立國家觀念就是一件更值得做的事。在這個過程中，我們可以強調國家觀念在尊重文化差異方面的包容性，市民不應該因為種族和文化差異而抗拒國家觀念的建立。

現在很多政府都十分注重國家觀念和身份的構建，因此香港在這方面也投入大量資源是正常不過的事。教育局正積極與內地不同省市的教育部門合作，為本港中小學安排學生往內地進行交流和考察的活動。這麼做非常好，可以讓參與的學生切身體會國家的發展和成就，從而加強他們的國民身份認同。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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