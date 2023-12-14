來稿｜加深學生的民族情懷　愛國教育要加強「去殖化」

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日。公祭，國之禮也。2014年2月27日，十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定，以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。 這一天，國家公祭儀式現場，下半旗志哀，《義勇軍進行曲》響起，全場高唱國歌﹔防空警報拉響，南京全城車船止行﹔即使在最繁華的新街口商圈，人們也會放下手中一切，低首默哀。



來稿作者：龍子明



中國文化研究院為中小學生舉辦抗日歷史教學資源體驗活動，包括推廣「與抗日戰士AI對話」等為中小學而設的國史教育及愛國主義教學資源。院長邱逸指，愛國教育最困難是「打動日常生活的，入血入肉的情感」，期望在AI設計上結合文化及科技，「以大歷史論述配合日常生活」，加深學生的民族情懷。

中國文化研究院早前推出的「與抗日戰士AI對話」，以三位抗日老兵為藍本，結合口述歷史材料，創作出可於網上互動對話的虛擬人，至今逾1600名教師及學生使用。學生可以文字或語音輸入問題，三位虛擬人則會回答，如抗日部隊經歷、護理員職責及照顧傷兵感受等。網站上亦有老兵的生活照，例如港九獨立大隊「小鬼通訊員」林珍的兒時照片、全家福等。

邱逸指，港生對國民身份容易有自卑情感，亦受西方媒體影響，「畢竟中國與美國是競爭國家」，認為本港教育系統「去殖」的過程做得不夠。邱逸認為，國民教育應從小「滲透式」地進行，「學生需要知道日本侵華過程中，對中國現代化過程造成傷害」，又重申教學應「多層次」設計，「小學開始，而日軍較殘忍的部分，則在中學及大學再教。」

在香港受殖民統治時期，港英當局構建了以英國為宗主國，以所謂「世界公民」教育為理念的香港殖民教育體系，嚴重疏離了香港同胞對祖國的認同感。回歸後很長時期，香港特區的教育內容、教育主體和教育管理體制依然沒有擺脫受殖民統治時期的陰影，歷史教育的長期缺位沒有改變，通識教育實踐發生異化，「一國兩制」教育明顯不足，受殖民教育影響的教師充斥教育界，教育管理體制的殖民烙印嚴重。香港社會內部教育環境高度異化，外部勢力深度干涉香港教育等內外因素共同作用的結果。

「去殖化」跟海外反華媒體宣稱的所謂「去民主化」根本是風馬牛不相及。去殖民化教育應是廣義上的：即包括教材、教師、教學內容、家庭教育管理、社會軟硬環境等的全方位動作，將「去殖民化」工作落實到青少年日常生活的各個方面。

目前特區政府不遺餘力建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結，將愛國主義教育納入國民教育體系。由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」會將其職能擴大至涵蓋愛國主義教育，成立「愛國主義教育工作小組」，協調特區政府部門和非特區政府機構推動國民教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

2023年施政報告中，增設「宣揚中華文化辦公室」，並計劃設立香港抗戰紀念館，以加強市民尤其是青年人正確認識抗戰歷史。香港抗戰歷史研究會建議，香港抗戰紀念館陳列內容應該包括中國抗日戰爭、太平洋戰爭、日軍佔領香港、抗日戰爭對香港社會發展影響、香港在國家安全中的定位等專門固定場館；革新靜態的館藏形式，用多媒體等現代科技，再現歷史情景，提供沉浸式體驗;増加統籌全港抗戰歷史教育的功能，一是統籌全港抗戰遺蹟保育活化、旅遊徑開發、抗戰歷史訓練營的建設管理功能，二是把抗戰歷史融合到學校課程教育功能，三是統籌開展對香港與太平洋抗日戰爭史研究。筆者贊同香港抗戰歷史研究會的建議，這可使紀念館陳列內容更加全面，更加與時俱進。

施政報告提出建設「香港抗戰紀念館」意義重大，香港在抗戰中凝聚的萬眾一心、同舟共濟的本土記憶，正是香港精神的核心，是香港極為珍貴的精神財富。日軍侵略香港時，由中國共產黨領導的東江縱隊港島獨立大隊和全港熱血青年拋頭顱、灑熱血，用生命換來我們現在的和平。施政報告重視抗戰歷史和本地愛國教育，引導青年人真正瞭解國家和民族由苦難到輝煌的歷史，港人要真實客觀瞭解抗戰歷史，才能避免被外國勢力「洗腦」和誤導，施政報告將愛國主義教育做得更好。本人完全支持建立「一國兩制」特色的「香港抗戰紀念館」，讓中華民族的愛國精神得以薪火相傳。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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