來稿｜香港需要的四個提升

來稿作者：張景宜



暑假展開了一個多月，身邊不少家長都是80和90後，不約而同都是雙職家長，不用上課的兩個多月，都在努力尋找合適的活動給小孩子。

在經濟情況不明朗和就業市場緊張的情況下，打工仔加班，周末趕工，以及周中不容易放假，少不免犧牲了一點與小朋友相處，晚間共聚的時間。政府在推動大型活動、展覽及旅遊業時，也可以多點關顧在港付出不少的中產，因此在幾方面都可以進一步提升。

一、文體局及康文署可以從長遠規劃出發，全面提升各區的遊樂場、足球場、室內體育館等，特別在新發展區及未來北部都會區發展中，升級和增加有關設施的面積，讓更多的小朋友和年輕人，享受各類型活動的樂趣。同時，在暑假期間試行優惠，聘用多些合約教練，舉辦興趣班。這個做法一舉兩得，既可以增加就業機會，也讓多些家長為小朋友報讀政府舉辦的體育運動。同時，筆者也建議開放本地所有中小學的場地，讓有心舉辦興趣班的私人和非政府組織租用。事實上，不少國際學校和商場都有在暑假租出地方，賺取租金來補貼營運開支。

二、近年康文署和圖書館大量引進電子書，以及在新館設計中大膽進行不少實用的設計及館藏，著實讓不少人受惠。但是筆者建議局方，以及升級到行政長官及財政司司長，認真考慮在今年施政報告和明年財政預算案，額外撥款十五至三十億元讓康文署全面提升和改建太空館、科學館及在新界區增設三至五個小型圖書館。有時候，很多的評論放眼在港人北上，消費力減弱的情況，如果從全局觀出發，把港人留多點在港消費和生活，其實同步需要增加公共設施。舉例說，筆者與友人家庭在過去半年到上海和深圳，有一半的行程是在網上預訂天文館、自然科學館和參觀圖書館，而不是主力到商場購物和吃飯。小朋友和中學生在參觀展覽，漫遊在文字寶庫，一待就是幾小時。當他們嚷著要在香港看展和看書，家長也跟著留港。

三、醫療系統和保險制度需要進一步檢討，如前述，不少打工仔現時都以保就業為主，萬一遇到家人和自己生病，開銷著實不少。同時，筆者身邊不少的保險從業員也表示，其實不論是中產還是普通人其實都對自願醫保計劃表示認同，但是期望政府在退稅方面可以增加，從而多點誘因購買和增額。在未來人口老齡化和醫療開支持續增加下，筆者認為要做到社會利益最大化、政府和市民共贏的成果，有需要進一步優化現時自願醫保，讓保險機構參與增加一些選項，讓用戶可以購買保障重症和大病的危疾方案，而政府也可以就此進行定額的退稅，鼓勵更多的中產和有能力負擔的人士，善用私營醫院、私家醫生的資源，也能夠逐步減輕公營系統的負擔。有了更好的醫療系統和結構，年輕人和小朋友的成長也更有保障和快樂，社會的就業和競爭力也能持續保持。

四、民以食為天，衣食住行中猶以食為先。不少港人除了喜歡在外用餐外，也愛在家中準備菜餚。但是現時不少雙職家庭，都沒有時間買菜，也不是每個家庭都能負擔聘請工人。政府近年重新開始投入在社區興建街市是非常不錯的決定，持續提升現有街市的容量，設施，以及招募多點本地農場、供應商進場，有助適度增加本地農業發展，也帶來更多新鮮食材。筆者大膽建議是，在新界和九龍地區，可以多參考大埔墟街市成功的經驗，為社區帶來多元化的商品，如水果、肉類和海鮮等。而本地幾家電子商貿平台、物流公司，合法合理地為市民做好日間買不到餸，網上訂菜到家的成效，政府可以逐步考慮在現有街市中，開放加入物流取貨點，街市物流分發點，以及適度提供租務優惠給長期租戶，從而建立一個健康香港、健康飲食的生活態度。

縱合以上的想法和政策建議，都屬於最貼地和以我們下一代小朋友生活作出發點，但這幾十億的投資和初期投入，卻是讓未來的主人翁更愛香港。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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