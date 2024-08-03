黃冰芬｜從鬆綁到擔當——給寧波籍香港企業家回信的時代迴響

在中國改革開放的歷程中，企業家始終是推動經濟發展的重要力量。四十年前，福建省的企業家們發出了《請給我們「鬆綁」》的呼聲，反映了改革開放初期對政策鬆動的迫切需求。時移世易，四十年後，近日(7月30日)國家主席習近平給祖籍寧波的香港企業家回信（下稱「回信」），則標誌着新時代對企業家使命擔當的新期待，意義深遠。



來稿作者：黃冰芬



習主席在信中強調了愛國主義和家鄉情感的傳承，肯定了香港企業家及其家族對國家和民族發展的重要貢獻。歷史悠久的「寧波幫」自近代以來，湧現了一大批走出寧波、重工興商的傑出人物。尤其在二戰後以香港為活動中心，如包玉剛、邵逸夫、董建華家族等，他們不僅在商業上取得了顯著成就，更以愛國愛鄉精神為祖國和家鄉的建設作出了積極貢獻。在新的歷史起點上，回信呼籲新一代「寧波幫」繼續發揚愛國愛鄉的優良傳統，積極參與國家的現代化建設和民族的偉大復興。這一號召，增強了香港企業界的民族認同感、家鄉歸屬感，也為他們參與國家發展提供了精神動力。

回信強調，以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥。這不僅是對全國人民的激勵，也是對各地優秀企業和商人群體的期待。回顧1984年，國家領導人鄧小平曾指示要「把全世界的『寧波幫』都動員起來建設寧波」；習主席在浙江工作期間，多次對「寧波幫」人士表示關心，並寄予殷切期望。寧波之所以能位列全國經濟增長的前列，離不開團結奮鬥、刻苦耐勞的精神。「寧波幫」不僅是指寧波籍的商人，更是一種精神文化的符號。

回信中提到，希望企業家們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦。這一號召不僅是對內地企業們的期待，更是對香港的同胞與海外的中華兒女的激勵。在全球化背景下，企業家們不僅要關注自身的商業利益，更要將目光放在國家的需求上，積極參與國家的改革與發展。包陪慶、曹其鏞等香港寧波企業家的後代主動向習主席匯報他們傳承先輩優良傳統、服務國家發展的情況，表明了他們在新時代的使命感和責任感，不僅在經濟領域繼續發揮着重要作用，更在文化傳承、社會擔當等方面貢獻力量。

從「鬆綁」到「擔當」，這一段改革開放的歷程，我們看到的不僅是企業家精神的演變，從對政策支持的需求到如今的共同擔當，更是反映了國家與企業之間關係的深化。在世界百年未有之大變局加速演進的時代背景下，中央繼續推進改革開放的決心堅定不移，亦激勵著企業家們傳承愛國心、桑梓情，攜手並進，為強國建設、民族復興貢獻更多智慧和力量。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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