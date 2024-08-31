來稿｜推動體育旅遊講求持續性　打造劍擊風帆活動成香港必玩之選

來稿作者：簡永哲



香港運動員在巴黎奧運奪得兩金兩銅，全城歡騰，加上最近國家奧運得獎運動員來港獻技，相信奧運熱潮仍會持續一陣子。特首李家超早前在施政報告諮詢會上明言，重視如何將文化、體育和旅遊混為一體，當中「體育旅遊」近年越來越多討論，筆者認為這方面有三點必須注意，才可避免搞出一些流於表面、口號式的體育旅遊項目，亂使冤枉錢。

首先要明白，大眾的對運動員的熱情容易冷卻，亦比較短暫的。熱潮仍在時，有人即建議將新生熊貓龍鳳胎改名「家朗」、「旻憓」，亦可能有人建議設立二人的雕像，供市民打卡。這些或可搏到即時掌聲，短期內吸引到人流觀看，但一年半載後，港人或外國遊客興趣很可能大減，更重要的是這類項目完全沒有持續性。所以第一點，銅像可以有，但政府不應短視地只為提供一個打卡旅遊景點，快速地花錢在例如星光大道或九龍公園放一個運動員銅像，就以為是體育旅遊項目，必須要考慮得更周詳，想出一個更有持續性的項目。

去年《施政報告》其實已提出興建劍擊館，但至今連場地地點也未落實到。早前劍擊港隊總教練鄭兆康透露，曾跟隨政府人員到紅磡一個體育館視察（不是紅館），惟該場館不太適合改建成劍擊館。筆者建議，當局短期內應盡快落實劍擊館場地，今次未必需要像單車館一樣由零開始，改建場館也無不可，重要的是選址要交通便利之餘，場館外也要有倘大的空地供定期展覽，每逢有海外大型劍擊比賽時，甚至可放置大電視作直播。

將來劍擊館入口可以擺放銅像，作為打卡位沒有問題，但重點應是後續體驗，就是遊人可入館內參觀。館內除有訓練及比賽場地，也要建設一些互動裝置等，例如用VR系統讓參觀者代入張家朗或江旻憓，變成劍擊選手，體驗模擬作賽滋味。這些浸沉式體驗，相信對遊客的吸引力必定比單一打卡位大得多，更重要是新場館落成後，劍擊運動員能夠真正受惠，兼且本港日後可承辦更多國際比賽，有助推動劍擊發展。

第二點要注意的是，避免口號式推動體育，導致資源錯配，結果影響運動員培訓，也做不到旅遊效果。政府以往常強調體育發展「三化」，所謂普及化、精英化、盛事化，近年更加至「五化」，即加上「專業化」和「產業化」。當中「精英化」及「專業化」培訓運動員是必須的，亦已做到一定成績，全職運動員可專心投入訓練及比賽。不過，近日公眾對運動員待遇有很多談論，部分人質疑普通運動員底薪七千多元太低，有劍擊隊員更稱有時外出比賽住宿要自費，並不合理。

其實一切都關乎資源分配問題，根據文體旅局數字，政府近五個財政年度在體育發展的開支持續增加，當中「精英化」的開支維持13%至15%不等，「盛事化」大約佔3%左右，佔比最大是「普及化」開支，達80%以上。以2023/24年度總體育發展開支72.2億元為例，政府就用了58.7億元搞「普及化」，當中包括舉辦「全民運動日」，當局冀「通過推廣社區體育，鼓勵市民參與各式各樣的體育活動，在社區建立熱愛體育的文化，協助他們培養健康生活模式」。

筆者認為，「普及化」開支理應減少，要鼓勵市民注重健康、多做運動，實在不是越多錢便越有效。要令700多萬人熱愛運動，人均開支必定很高，亦不切實際，況且港隊奪得奧運金牌的項目滑浪風帆及劍擊，礙於場地及器材，亦很難做到普及化。因此，建議政府將「普及化」開支撥一部分，例如20億元用於「精英化」、「專業化」及「盛事化」，這一來對培訓運動員肯定有莫大幫助，長遠來說有更多運動員取得佳績，對推動體育旅遊也有裨益。此外，「盛事化」開支增加，可以資助舉辦更多大型體育盛事，旅客來港觀賞甚至參加體育賽事如馬拉松，對本港經濟有一定幫助。

最後一點要注意的是，要有效推動體育「產業化」，從而變成吸引旅客的體驗活動，需要做很多前期工作，並需要大量資金及不同場地，單靠政府實難支持。筆者認為，公私營合作辦不同類型的體育活動及賽事，是不二法門。當局可與商界合作，由對方提供資金或場地，舉辦冠名贊助的體育活動，更可參考外國，將一些標誌性體育場地，例如新建的啟德體育園，以企業命名。德國的拜仁慕尼黑球會主場，就以Allianz Group安聯集團作為球場名，當局如可全方位與商界達成更多合作方案，將賺到的錢投放於體育發展，便能達到持續性目標。

另外，香港沒有太多天然資源，不能像日韓歐洲等地，將雪地變成滑雪場，建設滑雪勝地吸引遊客，但仍可參考相關模式，將劍擊、滑浪風帆、場地單車以至桌球等運動，包裝成體驗活動，配合明星運動員和適當旅遊推廣，打造成新旅遊體驗。其實赤柱早已有滑浪風帆體驗活動，只不過一直未能打造成旅遊賣點，當局亦沒有花心思去推廣。如想令旅客有新鮮感，尤其年輕旅客，滑浪風帆這類戶外旅遊體驗，以及上文所講的室內劍擊體驗，極具潛力成為往後「香港必玩之選」。

港隊今屆奧運取得史上最佳成績，再次證明體育可以增加社會凝聚力，同時政府應視此一個發展長遠體育產業的良好契機。當局只要有完善策略，短期辦更多體育盛事，中期搞公營合作推廣不同類型的體育活動，長期則設立劍擊館，適當調配資源，相信未來會有更多星級運動員之餘，體育可以產業化，再配合旅遊推動，可望成為本港經濟增長的新動力。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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