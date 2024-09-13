來稿｜香港運動員的艱辛與未來

來稿作者：黃浩華



在這個充滿挑戰的時代，我們每位香港市民都應懷抱愛國情懷，支持我們的運動員。剛剛落幕的奧運會再次讓我們見證了香港運動員的努力與成就。經過多年不懈的訓練和奉獻，他們在這屆奧運會上取得了令人驕傲的成績，為我們的城市增添了無限榮耀。然而，在這些光鮮亮麗的背後，卻隱藏著全職運動員生涯的艱辛與挑戰。

香港的全職運動員在追求卓越的道路上，面臨著資助不足的困境。根據現行政策，只有表現優異的精英運動員才能獲得每月萬多元的資助，而其他未能進入名次的運動員則獲得更少的支持。這樣微薄的資助無法滿足他們日常訓練和生活的需求，進而影響了他們全心投入運動生涯的能力。

除了經濟壓力，全職運動員所面臨的選擇也對他們未來的職業發展產生了深遠影響。許多運動員在年輕時選擇放棄學業和其他工作機會，全心投入訓練。然而，當他們退役後，卻不得不面對重新適應社會和尋找工作的困難。這樣的情況不僅影響到他們個人的生活質量，還使得許多潛力運動員因對未來的不安而放棄追求自己的夢想。

因此，我們呼籲政府及有關當局有必要有條件地增加對運動員的資助。具體而言，可以設立一個新的運動員資助和退役先導計劃，讓運動員自由選擇是否申請更多的政府資助，而資助的條件則應遵循年期退制。例如，受助運動員可申請額外資助三年，根據成績再續批資助，而在退役後需要在公營機構或政府紀律部隊工作三年。這樣做不僅能保障運動員在退役後有出路，還能為政府機構引入一批具有堅韌精神和團隊合作能力的人才。他們擁有愛國愛黨、為香港爭光的心，完全適合投身政府和紀律部隊的工作，維持公義，服務市民。

此外，這樣的政策還能有效緩解近年招聘困難的問題。政府可以從中獲益，因為這些運動員在體育賽事中所培養出的毅力和抗壓能力，將成為他們在職場上成功的重要因素。而且，運動員的形象也能為政府公關工作帶來額外效果。類似於政府的卓越獎學金計劃，要求學生畢業後回港工作至少兩年的模式，可以作為我們這個提議的參考。

香港運動員在追求夢想的道路上，值得我們更多關注與支持。我們希望政府能夠聆聽我們的呼聲，通過合理的資助政策，讓更多運動員專心訓練、勇攀高峰，同時也為他們未來的職業發展鋪平道路。唯有如此，我們才能真正實現「香港精神」，讓每一位運動員都能在自己的舞台上閃耀光芒。讓我們共同攜手，以愛國情懷支持香港運動員，共同迎接美好的未來！

作者黃浩華從事科技行業, 關注房屋、環保回收政策等。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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